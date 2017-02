El seleccionador de Honduras, Jorge Luis Pinto, no quita el dedo de la llaga en cuanto al tratamiento que le han dado los réferis a Honduras en la eliminatoria. Previo al juego ante Jamaica afirmó que en el estadio Olímpico no hubo "ningún despelote" para que este recinto sea castigado.

Sobre el enfrentamiento de este jueves ante los caribeños, el colombiano habló de los aprovechamientos que piensa obtener con estos dos duelos amistosos que se avecinan ante los "reggae boys" y Ecuador.

¿Qué espera aprovechar de este partido ante Jamaica?

Confrontar un equipo que es recio como Jamaica. Tomar ritmo, recuerde que de este grupo mínimo 10 o 12 serán parte de la eliminatoria contra Estados Unidos y Costa Rica. Me parece que nos favorece mucho. Para enfrentar a Ecuador entrarán dos más, pero esta es la base.

JUGADORES QUE LLAMARÍA PINTO PARA EL HEXAGONAL

¿cuál es el objetivo primordial?

Enfrentar un equipo recio. Buscar la iniciativa del juego cómo queremos hacerlo. Enfrentar en campo adversario y me parece que los jugadores tienen que acostumbrarse a eso. No cambiar de mentalidad, especialmente como el balón. También darle mucho fogueo a seis o siete jugadores desde Buba en delante y todos los demás, que muchos estarán en el grupo eliminatorio.

El rival es de mucha exigencia.

Es lo que queremos que hayan rivales que nos exijan como lo harán Estados Unidos y Costa Rica. Me gusta el partido y me gusta confrontar este grupo que va. Me parece que es la base de la Copa Centroamericana, que ratifiquen las cosa que hicieron allá, del porqué quedaron campeones y darle mundo futbolístico, yo creo que el jugador aprende con competencia.

Encontrará dos ritmos diferentes con Jamaica y Ecuador.

Total. Contra Ecuador voy encontrar un equipo muy rápido en punta. Con explosión y que presiona. Este equipo de Jamaica es uno de gran bíotipo, con jugadores muy rápidos en punta que nos contragolpean y eso queremos probarlo.

¿Usted está exigiendo mucha posesión de balón?

Sí queremos que el equipo de Honduras juegue más con la pelota, controle, promueva y genere más con la pelota. Tuvimos experiencia en la Copa Centroamericana que no fueron lo mejor. La Selección tiene que jugar más con la pelota.

¿Hay algunos jugadores de la MLS con los que podrá contar ante Jamaica?

No en estos partidos no prestaron ninguno. No estarán. Abrigamos la esperanza que a Brayan Beckeles me lo puedan prestar para el partido contra Ecuador, estamos dialogando. Queremos tener a todo mundo listo para marzo.

¿Ni aún los que juegan en Houston?

No, ellos andan en pretemporada y no los prestarán.

¿Pero este grupo llena espacios importantes?

El fútbol va para adelante y los jugadores van buscando espacio. Algunos andan en un buen nivel. Andino ha levantado mucho. La prueba de Crisanto para cualquier momento de emergencia es muy importante. En fin tenemos variantes que nos dan confianza en cualquier emergencia. Tenemos cuatro o cinco jugadores con amarilla. No sabemos lo que pasará en Estados Unidos y tenemos que tener la gente preparada para eso.

¿Ya está confirmado el estadio Morazán?

Estamos esperando la última respuesta sobre el Olímpico, la Fifa no ha dado respuesta, pero la alternativa está clara que es el estadio Morazán.

¿Ha solicitado algunas mejoras al estadio Morazán?

Tener un estadio cómodo para la gente y para nosotros la cancha que esté más compacta, más planita y con más cilindraje, como se ha mejorado está, en la busca jugar bien al fútbol.

¿Abriga la esperanza de jugar en el Olímpico?

Pues sí, aquí es la casa de Honduras. Aquí no se hizo ningún despelote para que nos sancionan. Hubo detalles. Siempre pedimos que ese árbitro (Yadiel Martínez) no volviera aquí, que era un riesgo. Me parece que la culpa es de quienes lo nombraron. No estoy diciendo que el réferi nos hizo cosas, pero no tuvo el control de partido y la gente lo vio y se dio cuenta. En eso estamos muy preocupados. Le pedimos a quién corresponda de Concacaf que nos miren con otros ojos, hasta hoy hemos sido maltratados por los árbitros.

¿Lo hemos visto trabajar mucho con Luis López y Donis Escober logrará llegar a marzo?

Esperamos que Donis llegue. Estos dos partidos los jugará Buba, confirmado. Veremos qué pasa.