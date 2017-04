Jhonny Palacios revela el trato que tenía con Neymar en los Olímpicos

Jhonny Palacios, defensor del Olimpia y de la Selección de Honduras revela muchas interioridades de la Bicolor y confiesa porqué le pidió la camisa a Neymar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro donde creo una polémica por la forma en que se dio cuando Honduras había sido goleada 6-0.

"La críticas de las personas no me dolían, hubo muchos memes y hasta yo me reía, no se me olvida el respaldo de la familia, lo que sucedió no me sacó de los planes que tengo en mi vida futbolísticamente", inició comentando al programa Todo Deportes.

VIDEO: ASÍ FUE QUE PIDIÓ LA CAMISA PALACIOS



"Antes ya había quedado con Neymar de cambiar camisa, fue en el partido ante Brasil pero en esa oportunidad me dijo que no podía porque ya la había comprometido y creo que se la dio al profe Jorge Luis Pinto", dijo Palacios.



Y sigue: "Fue al profesor Pinto que se la dio, pero se dio la oportunidad de darse el encuentro en los Juegos Olímpicos, entonces se lo recordé en el pasillo y le dije: Hermano, te acordás que te pedí la camisa y me habías dicho que no podías y me contestó: -Hermano no te preocupés, yo te la doy pase lo que pase-. Es la camisa de Neymar y quién no la va a querer. Lastimosamente pasó lo del gol y no se vio bien ante los ojos de todo el mundo que yo cambiara camisa pero era la única oportunidad que tenía para intercambiar camisa con Neymar".

Esta fue la jugada donde Palacios le regaló la pelota a Neymar a los cinco segundos del partido.





Además ratifica: "La camisa la tengo bien enmarcada, igual con las fotografías, recuerdos, medallas y la camisa de Neymar es la primera que está en la entrada de mi casa", recuerda.



Sobre el juego brusco que a veces comete Palacios comenta: "He aprendido a dejar eso, he tenido muchos defector futbolísticos, ya no soy un jugador joven, lo importante es que las cosas pasan para aprender y lo estamos dejando atrás", reconoce el jugador del Olimpia.



Los momentos más complicados que ha pasado Palacios en el fútbol mencionó: "Creo que fue cuando estaba en el mejor momento para ir al Mundial de Brasil y recaí de una lesión, pero la familia es la que siempre me da el apoyo y ya lo que venga hay que tomarlo como debe de ser".