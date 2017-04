Selección Sub-17 de Honduras sale con mucha ilusión a Premundial en Panamá

La Selección Sub-17 de Honduras salió este día desde el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa, hacia Panamá para disputar el Premundial de la categoría, dicho grupo tendrá como rivales de grupo a la selección canalera, Haití y Curazao.



José Valladares convocó a 20 jugadores entre los que están de reservas, liga de ascenso, liga mayor y dos que militan en el extranjero y así tratar de conseguir el boleto hacia el Mundial de la India que se disputará en octubre del presente año.



“Estoy tranquilo con la elección de jugadores porque creo que he convocado lo mejor, esperamos al final ellos puedan cumplir, se seleccionaron porque se pensó que eran lo mejor y al final de la competencia se sabrá”, dijo Valladares sobre el grupo de futbolistas que lleva a este torneo.



Y agregó sobre los rivales: “Tenemos poca información de los equipos del Caribe, de Panamá conocemos más porque es nuestro primer rival, ya el partido entre Haití y Curazao los veremos y sacaremos nuestras conclusiones”.



El estratega aseguró que más que una obligación, el lleva a Honduras a un nuevo Mundial es un reto tomando en cuenta que bajo su mando se han obtenido dos clasificaciones.



“Estamos trabajando tranquilos, saber que se puede clasificar a un tercer mundial es como cuando se accedió al primero, confío plenamente en este grupo porque venimos trabajando desde enero, tienen capacidad para darle una nueva satisfacción al país”.



Emilio Josué Campos es uno de los legionarios en la Bicolor, él nació en Estados Unidos pero su padre es hondureño, este muchacho de 16 años se desempeña como defensa en el equipos Nuevos Valores de Ocotlan de la tercera división de México y nos contó cómo estableció contactos con la federación para jugar por Honduras.



“Mi padre es de Honduras y habló con el profe Valladares y le habló sobre mí, luego me llamaron y le gustó mi forma de jugar, desde el año pasado estoy en México jugando. Es mi primera vez en Honduras, me gusta el país y me siento orgulloso que se hayan fijado en mi persona porque muchos jugadores que estamos en el extranjero no podemos ser vistos”.



Junto a Campos, Alexander Bahr es el otro futbolista del extranjero y que también es de origen estadounidense, él es hermano Elexa Bahr, jugadora que estuvo en la Selección Sub-20 de Honduras en el Premundial que se disputó en suelo catracho en 2015.



Honduras debuta el 21 de abril ante Panamá, tres días después enfrenta a Curazao y cierra el 27 del presente mes contra Haití, al Mundial clasificarán cuatros selecciones.