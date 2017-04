Concacaf anuncia lista de selecciones Sub-17 para Premundial en Panamá

La selección Sub-17 de Honduras viajó esta mañana a Panamá para encarar el Premundial en el que buscan un boleto que los lleve al Mundial de la India.

SELECCIÓN DE HONDURAS VIAJÓ A PANAMÁ



Pero la Concacaf esta tarde ha revelado los convocados de cada una de las escuadras que competirán por lograr el objetivo en el torneo que inicia el viernes 21 de este més.



20 son los jugadores que fueron llamados por el técnico José Valladares para enfrentarse a la anfitriona Panamá el 21, el 24 ante Curazao y cierra el 27 contra Haití en la fase de grupos.

Entre los que resaltan en esta lista son los defensores Alexander Bahr del Atlanta United F.C. de los Estados Unidos y Emilio Campos de Universidad de Guadalajara 3ra Division de México.



El Estadio Maracaná será donde se jugarán todos los partidos de la fase de grupos y de las eliminatorias, mientras que el histórico Rommel Fernández será sede de la gran final del campeonato, el domingo 7 de mayo de 2017.



Son cuatro los boletos que tiene Concacaf para el Mundial de la India 2017 y Honduras viajó con la ilusión de ganarse uno.

CONVOCADOS HONDURAS

Porteros: Carlos Banegas (Comayagua F.C./HON); Jordy Castro (Real España Reservas/HON)

Defensas: Alexander Bahr (Atlanta United F.C./USA); Emilio Campos (UDG Mexico 3ra Division/MEX); Cristian Contreras (Real España Reservas/HON); Axel Gomez (Olimpia Reservas/HON); Cristian Moreira (Social Vida Reservas/HON); Osbed Perez (Platense Junior L.M./HON); Gustavo Vallecillo (CARDVA Liga Ascenso/HON);

Mediocampistas: Santiago Cabrera (Honduras Progreso Reservas/HON); Joshua Canales (Olimpia Reservas/HON); David Cardona (Real Juventud L.A./HON); Gerson Chavez (Real España Reservas/HON); Everson Lopez (Motagua Reservas/HON); Cristian Madrid (Vida Reservas/HON); Luis Palma (Vida Reservas/HON); Bayron Varela (Motagua Reservas/HON);

Delanteros: Kenneth Martinez (Motagua Reservas/HON); Carlos Mejia (Vida Reservas/HON); Patrick Palacios (Real España Reservas/HON).

CANADÁ

PORTEROS: Gianluca Catalano (Toronto FC Academy/CAN); Sebastian Sgarbossa (Toronto FC Academy/CAN)

DEFENSAS: Julian Dunn (Toronto FC Academy/CAN); Yohan Le Bourhis (Montreal Impact Academy/CAN); Emile Legault (A.J.Auxerre/FRA); Antonio Rocco Romeo (Toronto FC Academy/CAN); Jake Ruby (Vancouver Whitecaps Academy/CAN);

MEDIOCAMPISTAS: Ryan Amorim (Vitorio de Setubal/POR); Michael Baldisimo (Vancouver Whitecaps FC II/CAN); Olakunle Dada-Luke (Toronto FC Academy/CAN); Jordan Faria (Toronto FC Academy/CAN); Benson Fazili (Ottawa Internationals/CAN); Alessandro Hojabrpour (Vancouver Whitecaps Academy/CAN); Terique Mohammed (Toronto FC Academy/CAN); Noble Okello (Toronto FC Academy/CAN); Luca Petrasso (Toronto FC Academy/CAN); Steffen Yeates (Toronto FC Academy/CAN);

DELANTEROS: Zakaria Abde (Toronto FC Academy/CAN); Jonathan David (Ottawa Internationals/CAN); Jose Hernandez (Vancouver Whitecaps Academy/CAN).



COSTA RICA

PORTEROS: Kevin Chamorro (A.D.Carmelita/CRC); Ricardo Montenegro (Deportivo Saprissa/CRC);

DEFENSAS: Karin Arce (L.D.A/CRC); Walter Cortes (Deportivo Saprissa/CRC); Fernan Faerron (Belen F.C/CRC); Anderson Fernandez (Deportivo Saprissa/CRC); Felipe Flores (L.D.A/CRC); Andres Hernandez (Deportivo Saprissa/CRC); Alexander Roman (L.D.A/CRC);

MEDIOCAMPISTAS: Amferny Arias (L.D.A/CRC); Ronnier Bustamante (C.S.H/CRC); Julen Cordero (Deportivo Saprissa/CRC); Greivin Fonseca (Deportivo Saprissa/CRC); Yecxy Jarquin (Municipal Liberia/CRC); Christian Muñoz (Deportivo Saprissa/CRC); Jeurgen Sequeira (Belen F.C/CRC);

DELANTEROS: Josue Abarca (UCR/CRC); Jose Alfaro (A.D.Carmelita/CRC); Andres Gomez (Belen F.C/CRC); Justin Montero (L.D.A/CRC).



CUBA

PORTEROS: Danny Echevarría Díaz (Villa Clara/CUB); Antuan Obregon Medina (Mayabueque/CUB); Arturo Héctor Godoy (La Habana/CUB);

DEFENSAS: Miguel Ignacio Coll Tamayo (Holguín/CUB); Christopher Yoel Llorente Fernández(Cienfuegos/CUB); Pedro Paulo Piñeiro Sarduy (La Habana/CUB); Bruno Manuel Rendón Cardoso (Matanzas/CUB); Cristhian Turca Pijuan (La Habana/CUB); Karel Aldair Espino Contreras (Artemisa/CUB); Roy Luis López (Camaguey/CUB);

MEDIOCAMPISTAS: Carlos Alberto Molina López (Matanzas/CUB); Carlos Elián Ibarra Molina (Santiago de Cuba/CUB); Josue Vega Alvares (La Habana/CUB); Omar Pérez Ramírez (Villa Clara/CUB); Ronaldo Rosette García (La Habana/CUB); Jhan Marcos Rodriguez Licea (Camaguey/CUB);

DELANTEROS: Manuel Ignacio Cruz Ledesma (Camaguey/CUB); Brian Savigne Polanco (Santiago de Cuba/CUB); Ribaldo Roldan Moreno (La Habana/CUB); Yandry Romero Clark (La Habana/CUB).



CURACAO

PORTEROS: Kevin Juliana (Centro -Dom/CUW); Sellfrine Pieters (Scherpenheuvel/CUW);

DEFENSAS: Brayan Albertus (excelence school/CUW); Quinton Burk (Ant. Salina/CUW); Ayodele Kwidama (Feijenoord/CUW); Sharrion Pietersz (excelence school/CUW); Danèl Rosa (Seru- Fortuna/CUW); Quintin Rustveld (Feijenoord/NED); Alexander Suart (Sithoc/CUW);

MEDIOCAMPISTAS: Roderick Bolijn (Undeba/CUW); Angérick Dorothea (Scherpen H/CUW); Richajier Oleana (Scherpenheuvel/CUW); Jared Tyrol (Atl. Salina/CUW); Luchethly Vrutaal (Undeba/CUW);

DELANTEROS: Rogier Bazoer (Scherpenheuvel/CUW); Nathan Bernadina (Spaartan 20 ned/CUW); Daveraux Cicilia (VVV- venlo/NED); Quincy Does (Ado Den haag/NED); Shurendric Fransinet (Spaartan 20 ned/CUW); Ronathan Willems (FC Barber/CUW).



EL SALVADOR

PORTEROS: Jairo Guardado (Santa Tecla F.C./SLV); Tomas Romero (Philadelphia Union/USA);

DEFENSAS: Giovanni Avila (Santa Tecla F.C./SLV); Erick Cartagena (C.D. FAS /SLV); Diego Chevez (Turin F.C./SLV); Diego Guatemala (Santa Tecla F.C./SLV); Kevin Menjivar (Turin F.C./SLV); Sergio Ramirez (Unattached);

MEDIOCAMPISTAS: Christian Barillas (Pateadores S.C./USA); Jorge Cruz (C.D. Once Municipal/SLV); Andy Alas (Turin F.C./SLV); Denis Garcia (Turin F.C./SLV); Mauricio Gomez (Turin F.C./SLV); Ever Guzman (Santa Tecla F.C./SLV); Roberto Lopez (C.D. Fas /SLV); Rodrigo Santamaria (Regina F.C./CAN); Allexon Saravia (D.C. United/USA);

DELANTEROS: Ronald Cerritos (D.C. United/USA); Rolando Ramirez (C.D. FAS /SLV); Fernando Villalta (Unattached).



HAITÍ

PORTEROS: Josue Duverger (Sporting Lisbon/POR); Alan Jerome (Camp Nous/HAI);

DEFENSAS: Talson Charleus (Camp Nous/HAI); Brismax Louis Kelly Clerge (Camp Nous/HAI); Corlens Etienne (Camp Nous/HAI); Jolicoeur Junior Etienne (Camp Nous/HAI); Jimmylson Guillaume (Camp Nous/HAI); Djeftey Joseph (Camp Nous/HAI);

MEDIOCAMPISTAS: Ivenson Basquin (Camp Nous/HAI); Anderson Belus (Camp Nous/HAI); Louidon Casseus (Camp Nous/HAI); Valdo Etienne (Camp Nous/HAI); Danley Jean Jacques (Camp Nous/HAI); Obenson Leveille (Camp Nous/HAI); Serge Anthony Lucien (Camp Nous/HAI); Steeve Mondestin (Camp Nous/HAI); Widny Salomon (Camp Nous/HAI);

DELANTEROS: Nael Wellokfy Elysee (Camp Nous/HAI); Marc Michael Martine (Camp Nous/HAI); Steeve Selso Saint Duc (Camp Nous/HAI).



JAMAICA

PORTEROS: Tajay Griffi (Wolmers Boys/JAM); Daniel Russel (Manchester High/JAM);

DEFENSAS: Calwayne Alle (St James High/JAM); Kendall Edward (Parkview High/USA); Kimani Gibbon (St Jago High/JAM); Akeem Mullin (Vauxhall High Sch./JAM); Damani Ose (Cosby High Sch./USA); Casseam Priest (Kingston College/JAM); Shane Ricket (Little London High/JAM); Richard Thomps (Herbert Technical/JAM); Jamoi Tope (Camperdown High/JAM);

MEDIOCAMPISTAS: Coby Atkins (American Heritage/USA); Renato Campbe (Kingston College/JAM); Jermaine Lyon (Denham Town High/JAM); Kaheem Parris (Dinthill Technical/JAM); Jeremy Verley (Milton Academy/USA); Blake Whit (Sin equipo/USA);

DELANTEROS: Nicque Dale (Clarendon College/JAM); Ricardo McInto (Clarendon College/JAM); Raewin Senior (Excelsior High/JAM).



MÉXICO

PORTEROS: Andre Alcaraz (Chivas/MEX); Cesar Lopez (Chivas/MEX);

DEFENSAS: Andres Catalan (Monarcas/MEX); Alan Maeda (Santos/MEX); Luis Olivas (Chivas/MEX); Haret Ortega (America/MEX); Carlos Robles (Atlas/MEX); Raul Sandoval (Xolos/MEX); Adrian Vazquez (Pachuca /MEX);

MEDIOCAMPISTAS: Luis Gamiz (Xolos/MEX); Carlos Guerrero (León/MEX); Alexis Gutierrez (Chivas/MEX); Andres Perez (Queretaro/MEX); Victor Reyes (Monarcas/MEX); Marco Ruiz (Atlas/MEX);

DELANTEROS: Alfonso Alvarado (Monterrey/MEX); Roberto De La Rosa (Pachuca /MEX); Cesar Huerta (Chivas/MEX); Daniel Lopez (Xolos/MEX); Jairo Torres (Atlas/MEX).



PANAMÁ

PORTEROS: Alejandro Fabrega (Costa del Este FC/PAN); Jorginho Frias (Costa del Este FC/PAN);

DEFENSAS: Jorge Barria (C.D. Plaza Amador/PAN); Rangel Guzman (Tierra Firme FC/PAN); Humberto Harding (Costa del Este FC/PAN); Carlos Peralta (Atl. Veraguense/PAN); Soyell Trejos (Dep. Arabe Unido/PAN);

MEDIOCAMPISTAS: Aldair Cundumi (Costa del Este FC/PAN); Edgar Cunningham (Dep. Arabe Unido/PAN); Alberts Fruto (Sporting S.M./PAN); Victor Griffith (Tauro FC/PAN); Eduardo Guerrero (Chorrillo FC/PAN); Jorge Mendez (Chorrillo FC/PAN); Angel Orelien (Sporting S.M./PAN); Angel Perez (Sporting S.M./PAN); Diego Valanta (Tauro FC/PAN);

DELANTEROS: Jorge Clement (Tauro FC/PAN); Jameel Lynch (C.D. Plaza Amador/PAN); Rainel Rivas (Municipal S.M./PAN); Newton Williams (Costa del Este FC/PAN);



SURINAME

PORTEROS: Fhabrisio Saling (Sv Leo Victor/SUR); Rivaldo Soesman (West United/SUR);

DEFENSAS: Clarence Belong (Oase/SUR); Bjorn Graves (Sv Leo Victor/SUR); Siffion Mac-Intosh (Sv Santos/SUR); Donnevan Rellum (Sv Transvaal/SUR); Michiel Revales (Oase/SUR); Gideon Seymonson (Sv Robinhood/SUR);

MEDIOCAMPISTAS: Chesron Aloewel (Sv Robinhood/SUR); Rievaldo Doorson (West United/SUR); Brian Elshot (Sv Leo Victor/SUR); Jamiro Hecbert (Sv Transvaal/SUR); Jaycee Marsidin (Sv Robinhood/SUR); Lorenzo Nelom (Oase/SUR); Aziez Saino (Oase/SUR); Roscello Vlijter (Feyenoord/NED);

DELANTEROS: Damian Brunswijk (Sv Notch/SUR); Jenairo Eenig (Sv Transvaal/SUR); Archero Hoever (Sv Robinhood/SUR); Amerigo Sale (Sv Leo Victor/SUR);



ESTADOS UNIDOS

PORTEROS: CJ Dos Santos (S.L. Benfica/POR); Justin Garces (Kendall FC/USA);

DEFENSAS: Chris Gloster (New York City FC/USA); Jaylin Lindsey (Sporting KC/USA); James Sands (NYCFC/USA); AJ Vasquez (FC Golden State/USA); Akil Watts (IMG Academy/USA);

MEDIOCAMPISTA: George Acosta (Weston FC/USA); Taylor Booth (RSL-Arizona/USA); Chris Durkin (DC United/USA); Blaine Ferri (Solar Chelsea/USA); Chris Goslin (Atlanta United FC/USA); Indiana Vassilev (IMG Academy/USA); Adrian Villegas (Portland Timbers/USA);

DELANTEROS: Andrew Carleton (Atlanta United/USA); Zyen Jones (Atlanta United FC/USA); Ayo Akinola (Toronto FC/USA); Bryan Reynolds (FC Dallas/USA); Josh Sargent (Scott Gallagher Missouri/USA); Tim Weah (Paris St. Germain/FRA).