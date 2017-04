Así es el formato de clasificación para el Mundial Sub-17 de la India

El camino al Mundial de la India 2017 no será nada fácil para la selección de Honduras y ninguna de las otras que compiten en el Premundial Sub-17 que se disputará en tirras de Panamá.



El próximo viernes 21 de este mes de abril se da inicio a este torneo de selecciones juveniles con los cruces de Curazao ante Haití y la local Panamá contra Honduras.



Esta etapa de clasificación a un Mundial Sub-17 tuvo un cambio, por la cual se inicia con tres Grupos A, B y C, luego se forman el D y E.



Bajo el nuevo formato diseñado para aumentar el número de partidos significativos, los dos mejores equipos de los Grupos A, B y C avanzarán a la fase de clasificación, en donde se determinará a los cuatro países que representarán a la Confederación en la Copa Mundial de esta categoría.



Los seis equipos clasificados se dividirán en dos grupos de tres. Al final de la fase de clasificación, los dos primeros equipos de cada uno de los grupos se clasificarán de forma directa a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA India 2017.



Este Premundial finalizará el domingo 7 de mayo con la final entre el ganador del Grupo D y E. El Mundial Sub-17 se llevará a cabo en la India del 6 al 28 de octubre de 2017.



Grupos del Campeonato Sub-17 de CONCACAF Panamá 2017



Grupo A

Panamá

Honduras

Curazao

Haití



Grupo B

Costa Rica

Canadá

Cuba

Surinam



Grupo C

México

El Salvador

Jamaica

EE.UU



Grupos de la Fase de Clasificación Campeonato Sub-17 de CONCACAF Panamá 2017



Group D

2B

2A

1C



Group E

1B

1A

2C