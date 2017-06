Roger Espinoza aclara por qué no se integró a la selección de Honduras

Roger Espinoza sale al paso y aclara todo lo que pasó en torno a su ausencia en la selección nacional de Honduras que dirige Jorge Luis Pinto.

El jugador hondureño, que no se presentó a la disciplina de la Bicolor por estar lesionado, apareció jugando ayer con el Sporting Kansas City, acto que molestó a la Fenafuth.

VER: ROGER ESPINOZA SE BRONCEA, MIENTRAS HONDURAS JUEGA ELIMINATORIA

"Mis padres me enseñaron a ser una persona honesta, luego del partido ante Colorado Rapids comencé a experimentar espasmos musculares que me imposibiltaron entrename hasta el día miércoles, por lo que tenía claro que no llegaría al partido contra México", según declaraciones recogidas por Diario La Prensa.



Espinoza, dos veces mundialista con la "H", en 2010 y 2014, respectivamente, ha asegurado que en ningún momento se negó a estar en la selección catracha.



"El jueves regresé a los entrenamientos con el club y aunque no estaba con un nivel óptimo, como líder del equipo Kansas City decidí jugar, en ningún momento me negué a integrar la Selección y tampoco he mentido en relación a mi lesión", reveló el jugador.