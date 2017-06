Rony Martínez: "Vamos con la moral arriba"

El delantero Rony Martínez, quien sería una de las cartas de Jorge Luis Pinto para ser titular ante Panamá, se mostró muy positivo de cara al trascendental partido ante los canaleros, afirmando que van por los tres puntos este martes.



"Vamos a sacar los tres puntos allá, estamos positivos en eso".



En las últimas horas ha circulado que Martínez podría arrancar de titular y de ser así el futbolista manifiesta que está en condiciones para jugar. "El profesor decidirá a quién pondrá a jugar yo voy a dar lo mejor de mí, a no guardarme nada y a dar el 100% de mí".

Lee aquí: Roger Espinoza aclara por qué no se integró a la Selección Nacional



"Es un partido muy complicado y difícil para nosotros, sabemos de eso, pero la verdad es que vamos muy concentrados con la moral arriba para ir a buscar el resultado allá", dijo.



Afirma que hay buen ambiente en el grupo. "Estamos motivados y con muchas ganas, estos partidos son lindos jugarlos y vamos con toda la responsabilidad de asumir ese partido", expresó.



El "No" de Roger Espinoza en la Selección. "La verdad que ese tema no se lo puedo tocar porque no sé nada", concluyó.