Crisanto: "Es mejor estar en casa que ir a frustrarse a la Selección de Honduras"

El defensa Wilmer Crisanto exseleccionado nacional dijo este lunes que es mejor estar en casa que ir a frustrarse a la Bicolor por la forma de trabajo del técnico colombiano Jorge Luis Pinto.

Crisanto afirma que el timonel cafetero no permite que los futbolistas opinen sobre las cargas de trabajo que genera lesiones y eso hace que varios jugadores pierdan motivación en las convocatorias.

"Soy uno más de los jugadores que pueden decir que en estos momentos es muy difícil estar en la selección porque nos están quitando algo que nos hace feliz para disfrutar el fútbol. El profesor pone muchas condiciones que cuesta adaptarse, nos quita la alegría del fútbol, en otras convocatorias era una alegría ir, uno estaba ansioso de aparecer en una lista para darle alegría a muchas personas que esperar un buen rendimiento", explicó.

Y agregó. "Ahorita es complicado estar en la selección porque el profesor (Pinto) tiene sus propias reglas, uno le trata de decir algunas cosas pero él siempre dice lo contrario, siempre quiere que se haga lo que dice, hay cosas que son repetitivas porque hay que hacerlo si no se enoja".

El corpulento defensa reiteró. "Hay mucha imposición del técnico, no hay libertad ni condiciones futbolísticas, hay que hacer todo lo que el profesor dice, el jugador se somete porque quiere estar allí, quiere hacer las cosas bien. Cuando los convocados llegan a sus equipos son otros, se miran mejor en sus equipos que en la selección, eso pasa porque en la selección es otra cosa".

"Muchos jugadores le dicen no a la selección por el fuerte trabajo del profesor Pinto, ha tenido éxito pero por ejemplo cuando ha venido aquí Andy (Najar) dos o tres veces se ha ido lesionado, por eso su equipo no lo presta y a veces los jugadores no quieren venir por eso, muchos jugadores no están acostumbrados a trabajar así", cuestionó

Crisanto quien no fue convocado para los partidos contra México y Panamá expresó. "Es mejor estar en la casa que ir a frustrarse a la selección con el profesor (Pinto). El profesor siempre dice que va a estar con los jugadores que van a ir a la guerra con él, queremos hacerlo pero si cambia la manera de trabajar se puede lograr, si él escuchara al jugador pero no lo hace", sentenció.

RENUENTES POR LOS TRABAJOS DE PINTO

Crisanto, actual campeón del fútbol hondureño con Motagua adelantó que posiblemente otros futbolistas digan no a las próximas convocatorias como lo han hecho Carlo Costly, Roger Espinoza, Jerry Bengtson y Jona Mejía, entre otros.

"Que a la afición no se sorprenda cuando escuche que otros jugadores digan que no quieren volver a la selección, mientras la situación no cambie será difícil, se necesita un cambio. El profesor Pinto es buen técnico, es un zorro, siempre nos dice que por tal lado de la cancha nos puede caer un gol y en los partidos por allí nos anotan, el problema es que no quiere cambiar su manera de trabajar, no le gusta escuchar la opinión de los jugadores"

"En el grupo los jugadores hablamos todo eso, íbamos viendo que los resultados no se daban porque sentíamos las piernas pesadas. El profesor Pinto en su momento se enojó con Noel Valladares porque habló a nombre del grupo como capitán de la selección, se le acercó para pedirle que cambiara su manera de trabajar pero se enojó con Noel por eso salió de la selección", cerró.