Maynor Figueroa: “Estamos pasando por un momento que nadie quisiera pasar"

Maynor Figueroa, capitán de la Selección de Honduras es muy claro de lo que se están jugando en este duelo eliminatorio ante Panamá y considera que deben salir a proponer un buen fútbol en el Rommel Fernández.

El zaguero piensa que la selección de Panamá intentará aprovechar su necesidad de puntos: "Este será un partido por así decirlo muy táctico, ellos van a querer jugar con la desesperación de nosotros, pero en esta instancia ambos tenemos necesidad de puntos y por ahí quizás más nosotros que ellos, pero todo aquel que aspire a clasificar al mundial debe de proponer y nosotros haremos nuestro trabajo", indicó.

Cuando se le consultó que si es que no se le está entendiendo las ideas a Jorge Luis Pinto dijo: "Si le hemos entendido, pero estamos pasando por un momento que nadie quisiera pasar, pero son cosas del fútbol y todas las selecciones y equipos del mundo las han pasado. Cuando estamos dentro del terreno de juego no solo es un líder, sino que somos un equipos con 11 y si las cosas no se han dado es porque hemos tenido desatenciones y vamos a seguir trabajando en eso".

La escuadra hondureña ha recibido muchos goles en sus últimos tres duelos, lo que ha tocado el ego al defensor. "Como defensas nos sentimos en deuda, ya que 10 goles en tres partidos es demasiado, pero mañana será un partido diferente y la propuesta de nosotros será sacar los tres puntos. A partir de mañana la defensa comenzará por los atacantes y todo recae al final cuando el resultado no se da", aseguró.

Además fue es consciente de los responsables de esta pobre campaña es por culpa de los jugadores: "Sabemos dónde estamos parados y somos los únicos responsables del lugar donde estamos y por eso seremos nosotros los que saquemos este barco adelante. No será nada fácil, pero así como Panamá tuvo la oportunidad en nuestra casa, así podemos nosotros mañana", finalizó.