Romell Quioto: "En el camerino de nosotros no hay ningún problema"

El atacante de la Selección de Honduras, Romell Quioto no quiere confiarse de lo que pueda hacer Panamá, ya que es una escuadra que juega de la misma manera tanto en casa como lo hace de visita.

"Creo que Panamá es una selección que juega de igual manera de visita como de local y vamos enfrentar una selección dura, complicada, pero estamos preparados para poderlos enfrentar", aseguró.

Sobre su recuperación tras la lesión que había sufrido en su tobillo: "No tuve participación ante México de inicio porque venía saliendo de una lesión y no había tenido tanta participación con el equipo, pero ya mañana ante Panamá ya estoy bien y esperando en Dios que si el profe me da una oportunidad de empezar de inicio o de cambio, espero poder ayudar a mi Selección".

El "Romántico" también aprovechó para hablar de su compañero de equipo Adolfo Machado, quien no estará en este duelo por acumulación de tarjetas.

"Somos compañeros con Machado y él no va poder jugar mañana, pero no he tenido la oportunidad de hablar con él, ya que está concentrado al igual que mí. Yo estoy esperando que la Selección saque un buen resultado y él también, ya que nos debemos cada uno a nuestra patria".

Al atacante se le consultó sobre posibles problemas en camerino entre jugadores y cuerpo técnico y dejó claro que: "En el camerino de nosotros no hay ningún problema, tal vez lo dicen porque los resultados no se nos han dado, pero eso no viene de camerino, sino que son cosas del fútbol que estamos pasando por un mal momento, pero todos en la Selección estamos bien y conscientes de lo que nos estamos jugando", concluyó.