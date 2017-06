Manos de Piedra al "Bolillo" Gómez: "Métele la mano de una vez a Pinto"

El internacional y reconocido ex boxeador panameño, Roberto "Manos de Piedra" Durán, fue sincero y confesó que aconsejó a Hernán Diario Gómez para tener mejor preparado por si tiene otro encontronazo con Jorge Luis Pinto.

Lea más: Mano de Piedra Durán le enseña a Panamá cómo noquear a Honduras

"Es que el Bolillo me dijo que había que venir a ver a los muchachos, ya que el fue a mi gimnasio y le dije que en cualquier momento llegaba y se lo prometí. Vine a darle ánimos a los pelados, ya que ellos me quieren mucho y me siento contento de estar aquí en el Rommel Fernández", contó.

Sobre el duelo. "Todos los partidos son duros, nunca he visto uno suave y acuérdate que Honduras viene jugando fútbol antes que nosotros y Costa Rica también, pero cuando yo era un niño aquí no existía el fútbol y ahora tenemos que darle gracias a Dios que tenemos una selección".

Además se atrevió a pedir un resultado para el partido. "Yo quiero comerme un 2-0, pero si no se puede que sea 2-1".

En lo que corresponde a las amistades que ha tenido en Honduras. "He tenido amistad pero no dentro del fútbol, sino empresarios. Yo conozco todo Centroamérica".

Sobre las declaraciones de Jorge Salomón, presidente de la Comisión Normalizadora de Fenafuth, en contra de los canaleros. "Panamá no es monedita de oro para caerle bien a todos y si Panamá no es la gran cosa, esa es la envidia que nos tienen y si no lo somos; ¿por qué le ganamos a ellos y no son más que nosotros?. No quiero ofender a Honduras, pero si hablamos por dinero, edificios, estamos mejor. Si Panamá no es la gran cosa, Honduras no es la gran cosa".

También les mandó un claro mensaje a la población hondureña. "Le voy a decir a los hondureños que cuando uno tiene demasiada confianza como ellos la tienen y como dicen los mexicanos, pues le va salir el culo por la culata y después no quiero que estén llorando".

Un consejo claro a Bolillo. "Yo le dije al Bolillo el otro día que fue al gimnasio que nunca le agarre al cuello al contrario, métale la mano en seguida (Darle un golpe)"

Y agregó: "Es que si un hombre te insulta, tu no tienes porque agarrarlo, métele la mano de una sola vez. Él tenía que meterle la mano (a Pinto). Ya le dije que se la meta"

"Un saludo a toda Honduras, se les respeta, se les quiere, pero recuerda que esto es un juego y si nos vamos a insultar es solo eso, pero les deseo suerte de todo corazón y no quiero ofender a Honduras, pero les vamos a ganar", finalizó.