Honduras busca revivir en el Canal ante una difícil Panamá

No hay mañana. La Selección de Honduras puede acercarse o decirle adiós al Mundial de Rusia 2018 cuando visite en el Rommel Fernández (7:35PM) a su similar de Panamá. Podría recuperarse la sonrisa o, en el peor de los casos, tocaría replantear el futuro y comenzar a dar respuestas contundentes.

TABLA DE POSICIONES DEL HEXAGONAL DE CONCACF

Jorge Luis Pinto, estratega colombiano del combinado catracho, tiene en su táctica la suerte futbolística de un país que respira al son de la Bicolor.

Se acabaron los lamentos de un sector que sufre porque no vienen Costly, Bengtson, Najar, Espinoza o Mejía; es la hora cero, la de volver a la vida en donde se unen los dos mares.

El Canal de Panamá ha sido un territorio casi inexpugnable para la H. Ahí se sufrió rumbo a Corea/Japón 2002, sin olvidar que en el proceso pasado, rumbo a Brasil 2014, los “panas” le hicieron la existencia difícil al otro cafetero que ha pisado suelo nacional para dirigir a la azul y blanco Luis Fernando Suárez.

Pinto ya determinó realizar una serie de variantes que dejarán en claro que lo hecho en el Azteca el pasado jueves fue un desastre. Volverán Beckeles, Mejía y Boniek, al menos teniendo mayor relevancia en buena parte de los 90 minutos.

La cercanía entre canaleros y catrachos en la tabla de colocaciones hace de la contienda sumamente relevante. Apenas dos puntos separan a ambos oncenos, por lo que un triunfo de la H enderezaría el camino y, aunque solo ajuste parcialmente para el repechaje con un país de Asia, serviría para creer nuevamente.

A veces recordar es bueno. Partiendo de ese precepto, la Selección Nacional tendrá que apelar al espíritu que le permitió volver a vencer a Panamá luego de muchos años. Sí, la Copa Centroamericana, aunque por muchos menospreciada, es el antecedente más positivo ante los ístmicos.

Las oportunidades se están extinguiendo, no nos engañemos, no hay manera de que algún hondureño, por muy optimista que sea, crea en la clasificación a la justa rusa si hoy no se gana a nuestra cocora más reciente.

Son once los guerreros que tienen en sus piernas la fórmula para que un pueblo vuelva a soñar con un Mundial en el deporte que más ama. ¡Vamos Honduras!

POSIBLES ALINEACIONES:

PANAMÁ: Jaime Penedo, Fidel Escobar, Roberto Chen, Román Torres, Luis Ovalle, Alberto Quintero, Gabriel Gómez, Aníbal Godoy, Armando Cooper, Ismael Díaz y Blas Pérez.

HONDURAS: Donis Escober, Brayan Beckeles, Henry Figueroa, Maynor Figueroa, Ever Alvarado, Emilio Izaguirre, Bryan Acosta, Alfredo Mejía, Jorge Claros, Alberth Elis y Romell Quioto.