Roger Espinoza: "Me sale sobrando lo que digan y si desean que vayan a la FIFA"

Se destapó. Roger Espinoza no aguantó más y decidió hablar. El bimundialista con la selección nacional de Honduras esta vez aclaró, de manera más puntual, todo el revuelo que se ha armado tras su ausencia en la "H".

El jugador del Sporting Kansas City no solo reveló qué fue lo que en verdad pasó, sino que también confesó cómo es su relación con el seleccionador Jorge Luis Pinto.

En una amplia entrevista concedida a Diario La Prensa, 'el chino' se sinceró y dejó ver todo lo que ha sucedido, donde acepta que trabajar con Pinto "se me ha hecho muy difícil".

LO QUE DIJO:

La razón por la que no se integró a la "H": "Yo hablé con el profe una semana antes y le expliqué la situación, siempre he tenido problemas de espalda, la gran cantidad de encuentros disputados con el club, la selección y los largos viajes, solo han empeorado el malestar, súmele a eso partidos consecutivos en las canchas sintéticas de Minnesota y Vancouver; luego en la altura de Colorado, durante la primera mitad los dolores se incrementaron, por lo que los médicos del club me mantuvieron en observación y decidieron que no estaba en condiciones de entrenar durante toda esa semana".

Roger Espinoza, cuando se suponía estaba lesionado, apareció jugando con el Kansas City; él explicó lo sucedido.

El pedido de Pinto a él: "Cuando hablé con el profesor Pinto, me pidió que me presentara a la selección antes de tiempo, una decisión que no fue aceptada por los médicos del club y personalmente deseaba tratarme aquí, donde tenemos personas y equipo especializado para aliviar este tipo de lesiones, cuando le expresé al él que no llegaba para el partido ante México, su respuesta fue: “Usted decide” y la decisión mía fue no ir por lesión".



Le explicó a Pinto sobre sus dolores: "Ustedes en Honduras saben cómo trabaja él, tiene una manera única de hacer las cosas y él es el que decidí cómo, cuándo y dónde se hacen las cosas, si él no quiso explicarles cómo sucedieron las cosas será por algo, pero yo me comuniqué con él y le expliqué la situación de mis espasmos musculares y mi esguince de tobillo; algo con lo cual podría haber jugado. El jueves entrené menos de una hora, el viernes no se hizo nada y el sábado se juega (ante Impact Montreal) y como un líder del club, me van a poner, aunque sea para caminar en el partido y liderar a mis compañeros".

2 Mundiales ha jugado Roger Espinoza con Honduras.

Revela que Pinto lo dejó fuera de los JJOO: "La posibilidad pudo haber existido (de jugar ante Panamá), pero no sabía si estaría apto para jugar y para el profesor uno debe estar allí, al mismo tiempo que los demás compañeros y él nunca me habló nada acerca de jugar ante Panamá. Esta situación es similar a la de los olímpicos con Luis Suarez, donde no tuve problemas para presentarme una semana antes, para Brasil me presentaría una semana antes y él (Pinto) no aceptó y me dejó por fuera de Rio de Janeiro".



Roger Espinoza va de frente y no escatimó a la hora de hablar sobre el trabajo del colombiano que llevó a Costa Rica a la gloria en Brasil 2014.

"Trabajar con él siempre se me ha hecho muy difícil, pero en los partidos ante Estados Unidos, Costa Rica, Panamá y Trinidad y Tobago me mentalicé en que no iba a renegar más, que iba a acudir a la selección y dar lo mejor de mí, entregarme de lleno a los entrenamientos y respetar el régimen disciplinario que se ha impuesto, no voy hablar de mis compañeros, pero sí sé que ahora jugamos diferente y nos ha afectado el rendimiento", decía a Diario La Prensa.

El hondureño aceptó que es difícil la forma de trabajo del colombiano.

El Chino aduce que estar en la selección hoy en día, si el futbolista no está preparado psicológicamente le será difícil rendir.



"La verdad que es complicado estar en la selección, si uno no está al 100% lo mejor es no ir y es así como lo dijo Carlo (Costly), si no estás preparado psicológicamente es difícil rendir, uno como jugador debe mentalizarse para poder aportarle algo, a mí en lo personal no me afecta el sacrificio y la demanda de los partidos; pero las prácticas al estilo de Pinto te limitan a la hora de jugar los partidos".

¿Es dictador, Pinto?: "Él no va a cambiar, es su manera de ser y como él siempre dice: 'he trabajado por más de 40 años en el futbol con este método' y está claro que no va a variar, porque hasta ahora todo le ha salido bien, los jugadores debemos entender eso; aunque la parte física no la hemos superado, es durísimo y eso se lo puedo asegurar. La selección juega con jugadores cansados y los futbolistas que son muy rápidos en los partidos andan con las piernas cansadas, pero ese es su estilo, no diré si es la mejor o la peor, es su filosofía y obvio a nosotros no nos funcionó, porque las cosas no han salido nada bien, ustedes los periodistas y los aficionados pueden verlo y emitir su propio juicio".

Roger nunca habló de mala relación con Pinto, sí aseguró que su forma de trabajo es complicada.

El que fue convocado por primera vez a la selección nacional por Reinaldo Rueda aduce que no teme ningún tipo de represalia contra él.



"No, ¿yo por qué?, tengo la fe que no habrá consecuencias de ningún tipo, me encuentro muy tranquilo, en relación a lo que mencionan de la FIFA. Estuve lesionado y no le he mentido a nadie, el club se encargó de realizar un reporte y lo envió, medios de comunicación aquí en Kansas City son testigos que no entrené durante 10 días, mis compañeros de la selección conocen de mi situación y saben que siempre me he entregado al máximo por el equipo".

Sobre los comentarios de la gente de Fenafuth: "Me enteré que salieron hablando cosas de mí, pero la verdad es que la mayoría de ellos, ni siquiera se acercan a los entrenamientos, no saben el empeño que pone cada jugador en los entrenos, siempre dejamos todo en la cancha y ex jugadores como Amado Guevara pueden dar fe de ello, sabe que mi entrega es total y hablé mi situación con él, al igual que con Maynor Figueroa".

Roger Espinoza fue la gran sorpresa en el Mundial Sudáfrica 2010 para Honduras.

Asegura no tener miedo: "Me tiene sin cuidado lo que digan estas personas que ahora dirigen la federación y que no saben mucho de mi persona y que por ratos olvidan todos los años que le he dado a mi selección, me sale sobrando lo que digan y si desean pues que vayan a la FIFA, es cosa de ellos, yo ya le servía a la selección antes que ellos llegaran a sus cargos. Uno es un ser humano y sufre de lesiones, históricamente nuestros jugadores siempre se han visto afectados físicamente, pasó con Andy Najar, David Suazo, Carlo Costly, el único caballo de hierro de Honduras es Maynor Figueroa".



¿Regresará a la selección?: "Yo he hablado con el profesor anteriormente, he tenido conversaciones muy privadas con resultados muy positivos, tuve la oportunidad de explicarle cómo me sentía en relación al hotel de concentración, las canchas de entrenamientos, la unidad de transporte de la selección; cosas que hice por el bienestar de los compañeros, los jugadores que estamos afuera no estamos acostumbrados a entrenar en las condiciones que ofrece nuestro país, llevo 10 años como seleccionado y aun no tenemos nada, no hay una cancha decente, no hay facilidades deportivas, las condiciones de trabajo son precarias, él lo sabe y nos prometió buscar la manera de mejorar las condiciones de trabajo".



Al final, Roger Espinoza habló sobre el juego de esta noche ante Panamá, donde, de forma muy clara, aseguró que los 'panas' son más fuertes que los nuestros.

Espinoza ha sido un infaltable en las convocatorias de los últimos dos procesos eliminatorios.

"Ellos son muy fuertes y espero que Honduras se encuentre bien descansada, Panamá para mí es igual o más fuerte que nosotros, ellos han venido de menos a más y están mejor ubicados en la tabla, llegan en una mejor situación anímica, aunque nunca descartaría a los nuestros ante ningún rival".