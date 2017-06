Panamá blinda el Rommel Fernández para recibir a Honduras

La hora cero del partido eliminatorio entre las selecciones de Panamá y Honduras ha llegado y uno de los detalles imporatantes para el duelo de esta noche (7:35 pm) es la seguridad.

Para ello las autoridades panameñas han destinado al menos 500 elementos para que cuiden la integridad de los aficionados que se hagan presente al estadio Rommel Fernández.

La policía se apostó desde horas muy tempranas en el Rommel Fernández y el acceso al mismo no es permitido hasta el momento, ya que los portones se estarán abriendo al público a eso de las 2:00 de la tarde de Honduras.

Además, ya se ha estipulado que ninguna persona que no puede ingresar a las afueras del mismo si no es por el portón que los lleva al sector hacia el cual tienen destinado ver el partido, ya que hay personas encargadas de no permitir el paso.

La revisión por parte de los agentes de seguridad al momento del ingreso de los aficionados será minuciosa.

Cabe destacar que previo al ingreso del Rommel Fernández, los aficionados deberán pasar por unas ramplas que les permita ingresar de manera más ordenada al mismo escenario deportivo.