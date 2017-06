La Fenafuth buscará pérdida de puntos y multa económica para el Kansas City de Espinoza

La negativa de Roger Espinoza de integrar la Selección de Honduras para el doble enfrentamiento con México y Panamá le podría salir caro tanto a él como a su club, el Sporting Kansas City, con la pérdida de puntos y una multa económica.

Una fuente de entero crédito que es muy cercana a la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth) garantizó que la misma interpondrá todo el peso de la ley sobre el conjunto que lidera la Conferencia Oeste del balompié norteamericano.

Si bien dicha demanda “lleva un procedimiento”, la Federación no escatimará esfuerzos en hacerse respetar ante esta afrenta, por lo que la Fifa será la instancia que buscará para lograr su cometido.

ASÍ MARCHA LA TABLA DE LA HEXAGONAL DE CONCACAF

“La pérdida de puntos” y una considerable “multa económica” serían las vías con que la Fenafuth sentaría un precedente en contra del conjunto de Kansas, el cual informó una lesión del futbolista y quedó expuesto dos días después de la derrota de Honduras con México (3-0).

Fue el pasado sábado, día en que el futbolista jugó los 90 minutos en el empate 1-1 con el Montreal Impact de Canadá, cuando se destapó la noticia que ha generado opiniones divididas en el fútbol catracho.

Espinoza, quien tuvo un papel preponderante en las selecciones hondureñas que jugaron los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, así como las olimpiadas de Londres 2012, también podría ser sancionado si su club no interpone algún recurso que estime que este no se presentó a la Bicolor por petición expresa de ellos.



El “Chino” no ha sido constante en el proceso de Pinto

La principal hipótesis en torno a la ausencia de Roger Espinoza en la doble cartelera eliminatoria con la Bicolor es una aparente mala relación con el estratega colombiano Jorge Luis Pinto, por lo cual queda en duda que la lesión de espalda sea la razón de su no presencia.

El aguerrido mediocampista porteño solo ha estado en cinco de los 11 encuentros de Honduras en el proceso clasificatorio al Mundial de Rusia 2018. Este día contra Panamá firmará su séptima ausencia.

Hasta el momento, el Sporting KC no se ha pronunciado al respecto, algo que seguramente se dará en estos días, pues el peso de la ley apunta a caerle si no se manifiesta sobre este caso.