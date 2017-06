¡Picante! Las duras críticas Jimmy Bailey a Pinto y jugadores  

Jimmy Bailey atendió a DIEZ en una entrevista en exclusiva y tiró fuerte contra el timonel, Jorge Luis Pinto y sus dirigidos.

Además de ello, repudió la actitud que tienen los jugadores en la actualidad, tras las recientes polémicas que se han desatado en los medios de comunicación.

El delantero quien ahora tiene 63 años de edad, fue parte del plantel que viajó al Mundial 82, pero su posiblidad de jugar un partido se vio truncada debido a una lesión que lo dejó fuera de la competencia.

Sobre Alberth Elis y Romell Quioto: "No son como los demás delanteros del tiempo de Tyson y Carlos Pavón. Ese tipo de jugador es el que tiene hambre, Quioto y Elis ya están realizados desde que juegan en Estados Unidos y tienen dólares se cuidan y no le ponen de corazón. También deberían de traer a la "Muma" y Jerry Bengtson. Pinto es terco, para él no vale alguien que hizo algo por Honduras, pero bueno, yo lo respeto, si fracasa lo hará solo.

Bailey también señaló la actitud de Elis, seleccionado nacional.

¿Cuál es la diferencia de un jugador del 82 a estos que ya están realizados jugando en Estados Unidos?

Bueno yo soy admirador de ellos, pero ellos en la selección ya no hacen lo mismo que hacían en Olimpia, con el león ellos eran las grandes estrellas, peleaban y se morían por el Albo, pero con la Selección no hacen lo mismo. La única etapa que los mire bien fue en Brasil, pero de aquí para acá no hacen nada, los jugadores de mi barrio juegan mejor que ellos.

¿Los jugadores de su barrio sudan más la camiseta que los que están en la Selección?

Sí, claro porque no son estrellas, antes venía Gilberto Yearwood y el "Macho" Figueroa de España y lo daban todo por el país pero estos que están ahorita no hacen lo mismo y esto lo digo para que abran los ojos y pongan a los que sí quieren jugar.

¿El rendimiento de los jugadores de los años 80 es igual a los de esta época?

No lo es porque nosotros no jugábamos por dinero, lo hacíamos por amor al país. Los últimos que sí considero que le metían duro eran los que estaban con Rueda y Suárez, fue ese grupito que dio todo por el país, pero éste solo de estrellas, si te miran en la calle no te hablan.

¿El régimen de Pinto qué le parece?

Bueno yo lo escucho, pero no puedo juzgarlo ya que él a veces ni da chance de ver los entrenamientos, hasta eso restringe. El entrenamiento debe de ser duro, nosotros en mi época lo vivimos con pesas y cadenas en los tobillos, eran algo durísimo, trabajábamos tres veces por día desde las cinco de la mañana y no nos quejábamos, y es más dormíamos en el suelo, no dormíamos en hoteles de lujos, estos ahora están en la gloria. Nosotros comíamos huevo, frijoles y mantequilla, ahí no había menú entrenábamos en la escuela Militar, nosotros sufríamos pero lo hicimos por amor a mi país, y pienso que mientras no haya amor, no existirá un buen equipo.

¿Qué mensaje le daría a Pinto?

Bueno que le baje un poco la intensidad de los entrenamientos ya que están muy fuertes y la parte colectiva que la de bien. Lo que le falta en lo colectivo es que hagan más centros para que mejoremos en el cabeceo, y si los jugadores se quejan que le baje a la intensidad; si las cosas no cambian con eso pues que llame a otros que no se la tiren de estrellas y quieran jugar.