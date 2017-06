Rony Martínez: “No me convocaban y yo seguía trabajando”

Por mucho, Rony Martínez fue el mejor jugador de Honduras anoche en el Rommel Fernández. El delantero de la Real Sociedad dio mucho trabajo a los defensas panameños y Román Torres tuvo tremendos dolores de cabeza.

El ariete fue clave en ambos goles de la Bicolor y ya con más tranquilidad asevera que en el grupo hay tristeza perder los tres puntos sobre el final pero que siguen con vida en el hexagonal.

“Teníamos para llevarnos los tres puntos, lastimosamente no se nos dio. Tampoco el punto es malo, es importante para nuestras aspiraciones, nos mantenemos con las mismas posibilidades y eso depende de nosotros”.

Martínez siente que tuvo una buena participación y promete que si lo siguen convocando no se guardará nada en la cancha.

MIRA: EL EMOTIVO MENSAJE DE LOS SELECCIONADOS CATRACHOS TRAS EMPATE CONTRA PANAMÁ

“Estoy agradecido con Dios y con el profe que me dio la oportunidad, creo que lo hice bien en los minutos que jugué porque dejé todo en la cancha y no me guardé nada, ojalá que se me siga dando la oportunidad y yo prometo hacerlo bien”.

El empate de Panamá sobre el final es algo que anímicamente caló en el grupo, a criterio de él esto sirve de lección porque en el siguente juego no puede volver a pasar.

MIRA: TABLA DE POSICIONES DEL HEXAGONAL DE CONCACAF

“El profe nos dijo que estemos tranquilos, que todo depende de nosotros y estamos con posibilidades, ahora hay que ir a sacar un resultado positivo a Trinidad y Tobago, allá debemos sacar los tres puntos, a los aficionados les decimos que estén tranquilos porque vamos a lograr lo que ellos y nosotros buscamos que es clasificar”.

Cerró aceptando que nunca bajó los brazos cuando no se le convocaba a la selección y que sabía, tenía que regresar y hacerlo bien como sucedió anoche.

TE PUEDE INTERESAR: EL DURO MENSAJE DE ALBERTH ELIS A LOS CATRACHOS

“Ustedes ven que en cada cada partido yo no me guardo nada, doy lo mejor de mí pero aporté mucho al equipo, no anoté yo pero lo hicieron mis compañeros. No sé cuándo hará una nueva convocatoria el profe, no voy a bajar los brazos porque quiero seguir acá, no me convocaban y yo seguía trabajando porque sabía que mi oportunidad iba a llegar”.