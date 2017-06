Jorge Luis Pinto: "No tengo idea de lo que dijo Roger Espinoza"

Jorge Luis Pinto arribó junto al grupo de jugadores a San Pedro Sula después del empate 2-2 con Panamá en la sexta fecha de la eliminatoria que nos deja en el quinto lugar del hexagonal de Concacaf.

Sobre el juego, Pinto afirmó que fue "Se nos fue el triunfo en el momento menos pensado, pero me gustó el equipo en todo porque era un partido bravo, Panamá hizo todo para ganarnos, pero logramos controlarlo", afirmó.

SOBRE LOS CAMBIOS HECHOS

Quienes entraron lo hicieorn bien, todos los jugadores estuvieron en 8 y 9 en puntuación. Hay errores como en todos partidos, nos faltó concentración y atención de perder la pelota fácilmente como pasó especialmente en el segundo gol.

COPA ORO, SIGUIENTE RETO

Nos concentramos el 21, hay alguna idea de la nómina que llevaremos a esta Copa, vamos a valorarla con los directivos y tomaremos una determinación.,

SOBRE EL REPECHAJE

Tenemos confianza total, ellos (Panamá) tienen partidos duros, nosotros también, tengo plena confianza que el equipo estabilice su producción y los partidos que vienen me gustan, son buenos.

PALABRAS ROGER ESPINOZA Y WILMER CRISANTO

No tengo ni idea de lo quen dijeron, no sé qué dijo Roger Espinoza ni Wilmer. Pero eso se dice desde afuera, no vio la alegría del partido, dígame qué le pareció.

Pero este tema (de Roger) lo toco con los directivos, veremos la información que hay sobre eso, es un tema no técnico, sino de lo directivos.

LA OPORTUNIDAD A RONY

Hemos creído en todos los jugadores y han tenido su oportunidad, de pronto a Anthony Lozano no lo prestaron y otros no estuvieroi¿n por lesión, ahí están otros en la escalera y si hacemos cambios es porque lo seguimos y a Rony le dimos ese premio porque ha venido siendo goleador y es mi obliación de darla oportunidad a quienes la ganen.