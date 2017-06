Fenafuth inicia proceso ante la FIFA sobre el tema de Roger Espinoza

Luego de que Roger Espinoza no atendiera la convocatoria de la Selección de Honduras para los juegos eliminatorios ante México y Panamá, los directivos de la Fenafuth actuarán.



Y es que Roger y el equipo Sporting Kansas City de la MLS de los Estados Unidos, enviaron un comunicado donde afirmaba que el jugador estaba lesionado, y un día después fue titular ante el Montreal Impact.



Así lo afirmó José Ernesto Mejía, secretario de la Federación de Fútbol de Honduras, que se ha pronunciado y señaló que esto no se quedará así.



"Nosotros estamos iniciando un proceso contra el club (Kansas City) ante la Fifa, ellos nos mandaron un reporte médico y por respeto a la Fenafuth no lo vamos a dejar pasar', dijo de forma rotunda."

Y agregó "Estamos exigiendo que se aplique el código disciplinario cuando un jugador no es liberado, pedimos que se aplique la ley y no podemos dejar pasar que la federación sea una burla, todo esto implica que el club pierda los puntos y sea multado de manera económica", concluyó el secretario.