Ángel Tejeda sobre su error: "En parte me siento culpable"

El delantero Ángel Tejeda ha sido muy señalado tras el empate de último minuto en Panamá. La Bicolor lograba una valiosa victoria hasta que la igualada llegó en una jugada en la que estuvo involucrado el ariete de Real España.

Pese a esto la valoraciones del oriundo de Santa Rita, Yoro, no son malas: "Fue una experiencia muy buena. Creo que hicimos buenas cosas en Panamá y desafortunadamente en un descuido nos empataron, ahora debemos afrontar lo que viene. Estoy contento porque a pesar de todo lo que pasó, el grupo está unido".

En los aficionados hay pesimismo alrededor de asistir a Rusia 2018, pero Tejeda manifiesta lo contrario: "Confiamos en el trabajo del profe, creo que vamos para grandes cosas. El empate no era lo que buscábamos, pero fue lo que se dio y es el punto que nos va a llevar al Mundial. Tenemos todas posibilidades de clasificar. Creemos en el grupo que tenemos, primeramente Dios lo vamos a lograr".

LA JUGADA

Explica un poco de la acción en la que perdió la pelota y terminó en el gol del canalero Román Torres: "Mi pensamiento era encarar al central y creo que tuve haber sido egoísta, pero pensé más en asegurar el partido dandósela a mi compañero. Lástimosamente él estaba muy atrasado y no se dio la jugada".

"Al final contento con lo que hice, somos una familia y estamos en las buenas y las malas. El apoyo de ellos hacia mí fue bastante", sostiene con tranquilidad el espigado atacante aurinegro.

¿Le han caído la avispas? "Sí, pero yo acepto las críticas, eso es importante para uno. Se va tomando en cuenta, que es lo que hace bien o mal. En lo personal, uno toma decisiones en milésimas de segundo y esa fue mi decisión".

De las indicaciones que recibió de Jorge Luis Pinto: "Que estuviera bien parado, que tratara de detener a los contenciones, por eso se dio la jugada. Esa pelota yo la recupero e intento encarar al central, no quise ser egoísta y pretendí dársela a mi compañero", reiteró.

Piensa que en esa jugada como una lección aprendida: "En el fútbol a veces debe ser egoísta, tomé una decisión y espero para la próxima hacerlo de la mejor manera. Hay que aceptar las críticas, así me hago más fuerte".

¿Aceptar las críticas, pero no sentirse culpable?, "En parte me siento culpable, pero no se dio. Ahora hay que mejorar".