Garrido: "Pinto trabaja muy bien, pero hay cosas que no son del agrado de los jugadores"

Olimpia inició su pretemporada pensando en el torneo Apertura 2017 y en el Alajuelense, su rival en Liga Concacaf y el volante Luis Garrido se refirió a ello.

"Nos tocó así, es algo muy lindo. Espero poder jugar sino, apoyar al que esté. Alajuelense es un gran rival y ellos también saben que enfrentarán un equipo que lo dará todo", inició contando.

Y agregó: "No será fácil, enfrentaremos un equipo que juega muy bien. Pero ellos saben que Olimpia es un club que también sabe jugar bien al fútbol. Va a ser un partido bravo donde esperamos poder salir bien librados".

Garrido explicó que la primera charla del técnico Carlos Restrepo fue para dejar en claro lo que pretende implementar.

"Más que todo el método de juego que él quiere, muy técnico, que el jugador esté concentrado al 100 por ciento para llevar a cabo todo en el campo".

SOBRE EL MOMENTO QUE VIVE LA SELECCIÓN DE HONDURAS

La Selección de Honduras viene perder 3-0 ante México e igualar 2-2 con Panamá en eliminatorias Concacaf y esto le ha dejado complicado el camino al Mundial de Rusia 2018.

El volante albo fue consultado sobre todo lo que se ha hablado al interior de la Bicolor.

"Es tema muy complejo, no me gusta tocar eso, es algo que se maneja al interior de la Selección. Se han dicho muchas cosas y toca respetar ya que no me ha tocado estar allí. Solo me queda desearles lo mejor a todos y que las cosas puedan mejorar".

¿Sueña con volver? "Sería un sueño, pero el profe toma sus decisiones, me he preparado para estar, pero no fui llamado y él sabrá por qué no. Me tocará seguir trabajando".

Luis Garrido explica que no ha hablado con el técnico Jorge Luis Pinto en los últimos meses, pero sabe que para volver a vestir la camisa de la 'H' lo que debe hacer es redoblar esfuerzos.

¿Qué se necesita para que el panorama de Honduras cambie? Fue otra de las interrogantes y el mediocampista fue claro.

"El profe trabaja muy bien, pero hay cosas que no son del agrado de los jugadores. El jugador debe estar al 100 para llegar al partido y el profesor Pinto es muy exigente. El fútbol así es, nadie te regala nada, debemos saber eso. Todo se preparan para competir y esperamos que las cosas mejoren".

Al ser consultado sobre las cosas que no les agradan a los jugadores: "Como dije, es algo complejo. Es un técnico muy estricto, esto es de disciplina día a día para estar al 100 y demostrarlo. Para lo que el profesor quiere, me gusta respetar mucho eso que cada quien trabaja conforme a sus sistema, como jugador hay que acatar eso de la mejor manera. Toca respetar eso y desearle éxitos a todos".

EL JUGADOR MERECE SER ESCUCHADO

El mediocampista se suma a las palabras de jugadores como Alex López, quien dijo que los jugadores de Honduras deben ser escuchados para crear armonía.

"El profesor pinto tendrá sus propias ideas, Alex ya lo dijo. Uno como jugador acata las órdenes, pero es bueno a veces ser escuchado. Él (Pinto) tiene sus ideas y uno como jugador respeta mucho eso. Los jugadores lo respetamos y yo le deseo el mejor de los éxitos, no solo él sino a los compañeros en la Selección. Soy consciente, tenemos una gran Selección, solo que debemos hacer otras cosas, estar concentrados en el partido es fundamental. Estar atentos a todo, pero el jugador también merece ser escuchado. A veces quiere lo oigan para luego llevarlo al campo".

Para finalizar habló del régimen que Pinto maneja en la Bicolor, algo que respeta mucho. "El profesor tiene su forma, su esquema, uno trata e hacer lo que él dice, es decide quien juega y quien no".