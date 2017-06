Alex López sobre selección: “El jugador debe ser escuchado”

Dentro de la Selección Nacional de Honduras no hay un buen ambiente y eso es notorio. Son muchos los futbolistas que han sacado a la luz sus discrepancias con Jorge Luis Pinto y el último fue Roger Espinoza.

Junto al “Chino”, otros referentes como Jerry Bentgson y Carlo Costly pusieron sobre la mesa sus roces con el colombiano y que a raíz de ellos, no vestirían la camiseta de la Bicolor.

Este tema ha generado tela de donde cortar y quien ha alzado su voz detectando el problema es Alex López, el volante de Olimpia estuvo bajo el mando de Pinto en la pasada Copa Centroamericana y asegura que el mayor problema que se da en la selección es que los jugadores no son escuchados por el mandamás cafetero.

"Claro que los problemas se deben dejar a un lado y tiene que suceder pero en algún momento se le tiene que escuchar al futbolista, el jugador es quien está en la cancha y si se siente cansado entonces hay que escucharlo, estamos totalmente de acuerdo que se deben apartar las discrepancias pero igual el jugador debe ser escuchado y tiene derecho a hablar".

El ex seleccionado asegura que en la mayoría de casos las cargas de trabajo en entrenamientos no son el mayor problemas pero sí, el que a muchos futbolistas no se les escucha.

"No es tanto el entrenamiento pero un jugador sabe cuando estamos bien o cansados o ni para jugar, entonces así como el entrenador habla el jugador también debe hacerlo".

Alex López estuvo entrenando con Jorge Luis Pinto previo a la Copa Centroamericana.

Régimen “militar” que aplica Jorge Luis no ha gustado del todo en el grupo aunque la mayoría lo termina asimilando, López reconoce que quienes han estado con Pinto se acomodan a dicho sistema de trabajo pero bajo las circunstancias que se han dado, la selección no será una familia.

"Sabemos que la cabeza del grupo siempre será el entrenador porque él da órdenes pero te pongo un ejemplo; si vos estás casado sabes que quien lleva las riendas del hogar es el hombre pero para poder llevar una buena relación debes escuchar a la mujer entonces en el fútbol es así, tenés un entrenador y debe escuchar a sus jugadores y así ser una familia".

Y cerró: "Lo único que puedo pedir y decir es que escuchen al jugador".

Con respecto a este tema, Luis Garrido también quiso opinar y secunda lo dicho por López pues así habrá un mejor funcionamiento en la selección.

"Uno como jugador acata las órdenes en cuanto a lo que dice el técnico, es bueno ser escuchado pero Pinto maneja sus propias ideas y uno respeta eso, yo le deseo el mejor de los éxitos a él y los compañeros que están en la selección, como lo dijo Alex también es bueno ser escuchado y que la selección funcione de una mejor manera”.

Garrido reconoce que muchos de sus compañeros que han expresado su maletar con Pinto tienen razón por el mismo tema de la falta de comunicación entre técnico y jugador.

Luis Garrido ya no cuenta para Jorge Luis Pinto

“El profesor tiene su esquema y es como él dice y uno trata de hacer eso, he leído entrevistas de algunos compañeros y a lo mejor tiene razón en todo lo que se ha dicho pero te repito, es bueno ser escuchado el grupo y todos ir por un mismo camino”.