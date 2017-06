'Pecho de Águila' Zelaya recuerda el debut de Honduras en Mundiales y cree en Rusia 2018

Los hondureños recuerdan hoy el primer gol de su país en un Mundial, el de España 1982, entre la nostalgia y la ansiedad porque Honduras clasifique al de Rusia, lo que le está resultando muy difícil a falta de cuatro jornadas para el fin de las eliminatorias de la Concacaf.

"Creo que todavía es posible que Honduras clasifique al Mundial de Rusia, ojalá que se pueda de manera directa o aunque sea en una repesca", comentó Héctor Zelaya, autor del primer gol de los catrachos a agencias EFE.



Fue en el debut frente a los anfitriones españoles, en un partido que finalizó 1-1.



Zelaya, quien jugaba de defensa central, puso a ganar a Honduras al minuto siete pero España empató en el segundo tiempo mediante un penalti que fue muy discutido.



El mundial había iniciado para el país anfitrión con la sorpresa de Honduras, que después también empató con Irlanda del Norte 1-1 y perdió 0-1 ante Yugoslavia.



"Ese gol fue importante no porque yo lo haya anotado, sino porque se le demostró al mundo el buen fútbol de nuestra selección y que a España no llegamos por casualidad", enfatizó el ex defensor de la Bicolor.