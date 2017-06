Pinto: "No tengo nada que conciliar, no ha habido una disputa"

Jorge Luis Pinto brindó una lista de 28 jugadores de la que saldrán los 23 que disputarán la Copa Oro y se refirió al llamado de jugadores como Alex López y Rigoberto Rivas.

Además, fue consultado sobre el momento que vive la Selección de Honduras en eliminatorias a Rusia 2018 y la polémica con Roger Espinoza. ¿Habrá reconciliación o es tema cerrado? Esto dijo.

Alex López y Rigoberto Rivas lo llenaron para que finalmente estén en la lista de convocados a Copa Oro...

Lo de Rigoberto, tengo que ser honrado, lo he investigado a través de los medios. No ha jugado casi en las mayores, solo en juvenil .,he pedido información. me han dicho que tiene buen talento, es buen biotipo y vamos a tenerlo para conocerlo, mirarlo y que se adapte. Pelea cupo para meterse en los 23. Con lo de Alex, tengo que reconocer que después de la Copa Uncaf está más adaptado al fútbol de aquí. Tuvo competencia y por eso está aquí.

¿Hay consenso con los legionarios? ¿Qué buscará Honduras con los 23 que queden?

Buscar los primeros lugares de la copa, sin duda alguna. Es el pensamiento de los directivos, jugadores, el mío y pienso que el de ustedes. Ser protagonistas, si somo primeros bienvenidos. Y desde luego darle continuidad a muchos jugadores que necesitamos tener para el doblete ante Trinidad y Estados Unidos. Esos son los dos objetivos claves de la Copa.

¿Y los legionarios?

A partir del 26 están en libertad y estarán trabajando con nosotros.

¿De aquí sacará la base para la próxima fecha eliminatoria?

Va la base y viene. Va una que estuvo ante Panamá y México, se agregaron algunos que por alguna razón estaban fuera, van a estar adentro y ya veremos quienes quedan. Va a haber disputa y los mejores 23 irán.

¿Habrá conciliación con jugadores como Roger y Bengtson y Espinoza? ¿Es una revancha para usted esta Copa Oro por lo ocurrido en la primera?

Sí claro, revancha total y justa de competir, un campeonato sumamente importante para la región. Nosotros intepretamos la Copa Oro como los sudamericanos la Copa América donde se va con todo. Ya tengo experiencia allí y vamos a darle con todo acá.

Yo no tengo nada que conciliar, no he hecho nada ni ha habido una disputa de nada, nada. Son actitudes de los jugadores y hay que respetárselas, a veces el fútbol las compacta o no. Pero conciliar es cuando yo he cometido cosas, pero no hay nada que conciliar. No hay elementos que conciliar.

¿Cuál será la propuesta para este torneo y cómo analiza los rivales?

La Selección no cambia de la noche a la mañana. Podrá hacerlo algunas cosas, el estilo que hicimos en Panamá, rápido en punta o el que hicimos con Costa Rica con más manejo de pelota para poderse sobreponerse a bloques defensivos, de pronto con líneas adelantadas. No va a ser sustancial, no es posible.

Los tres equipos son muy buenos, he dicho que Costa Rica es un gran equipo al igual que Canadá. A Guayana tengo la suerte de conocerla, nos enfrentamos en la eliminatoria, un cuadro de cuidado. No viene de las Islas Vírgenes. Un equipo que tiene fútbol y sabe jugar.

¿Verá la Copa Oro como competencia o buscará alternativas con jugadores que no le permiten tener en eliminatorias?

Las dos, la primera es competir y hacer bien. A nadie le va a gustar solo ir a participar. La segunda, evidentemente le vamos a dar roce, experiencia a tres o cuatro que van a jugar la eliminatoria.

¿Después de los resultados que nos tienen eliminados, qué de nuevo presentará en esta Copa Oro?

Yo no pienso que estemos eliminados. Estamos a dos puntos de una clasificación, yo no miro las cosas así . Repito, cambiar una selección de la noche a la mañana, buscamos perfeccionar cosas, que haya mejor respuesta de algunos, manejar criterios con la pelota, concentración que ha sido claves.

En esta Copa hay gente que no ha estado mucho en el proceso. ¿Podría cambiar cambiar de parecer y llamar a otra gente para que le resuelva?

Depende de dos factores, de que los que están en Copa Oro no den lo que esperamos y que los que están fuera si lo den. Porque a no ser que me sugiera alguien, que esté jugando supremamente bien y yo no lo haya tomado en cuenta. ¿Como quién?

"Rambo" Rodríguez hizo un buen torneo y Walter Martínez...

Walter estuvo con nosotros y considero que hay otros que tienen otras vivencias. Rambo lo estuvimos mirando y hay otros. Hay gente que lleva proceso, en la Selección hay que busca continuidad en algunas cosas, otras como ustedes lo han visto hemos llamado a jugadores para que peleen un puesto.

¿Con los que dijeron estar lesionados o que no respondieron, buscará acercamiento o es tienen las puertas cerradas?

No, en la medida que pase el tiempo miraremos las circunstancias. No hay puertas cerradas, miraremos. Valoremos: la Selección de Honduras como todas tiene exigencias, derechos, principios. Debo decirlo: hay gente que viene con hambre, entrega, ganas. ¿Qué hago entonces? Les dejo afuera: no. Hay que ser respetuoso en ello.

¿Cuál es la programación y si habrá amistosos?

El miércoles nos concentramos, vamos a definir si en Comayagua o San Pedro Sula. Estamos dialogando con dos o tres países cercanos para ver como hacemos un fogueo, no ha sido fácil encontrar partidos.

¿Marcelo está en torneos, pero no en eliminatorias y con Anthony Lozanono tendrán problemas para septiembre?.

Marcelo no ha estado porque han habido otros. Ha estado muy cercano, es el que más lo ha acercado a la Selección. En la medida que lo podamos a utilizar lo haremos porque tiene condiciones.

Anthony Lozano hay un reglamento FIFA y los clubes deben cumplir. Hemos estado dialogando, ayer jugó 30 minutos y pasado mañana tiene otro partido clave.

¿Pensó que al jugador hondureño le iba a costar tanto la metodología de su trabajo?

Como todos algunos aprenden otros no, eso pasa en todos los países del mundo, Costa Rica también, en algunos más que otros, pero pasa.

¿El caso de Andy Nájar que no aparece en el listado?

Andy Nájar está en el departamento médico, tiene total parado de entrenamiento de equipo y creo que hasta el 19 de este mes irá donde su equipo para hacer pretemporada y ser evaluado, pero Nájar tiene 30 días aproximadamente sin entrenar está en total reposo ordenado por el departamento médico.

¿Tratará de a finar la línea de cinco en la Copa Oro o la cambiará tomando en cuenta que hemos recibido 14 goles y son los de más experiencia los que han fallado?

Vamos a mirarla, cuando no sea necesario no la usamos, pero cuándo la necesitemos la utilizaremos, hay partidos que no es necesario y la hemos quitado por ejemplo aquí lo hemos hecho, pero cuando le vea necesario la utilizaré, pero claro corrigiendo algunos detalles sin duda alguna.

¿Qué opina de las personas que no quieren mirarlo en la Selección de Honduras?

Es algo que tiene que preguntárselos a ellos, no a mí, porque como voy a opinar o pensar como ellos, desde cualquier ángulo.

¿Usted cómo se siente?

Algún día lo diré como me siento.