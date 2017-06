Jorge Luis Pinto confiesa que le "encantaría" volver a Costa Rica

El técnico de la selección de Honduras, Jorge Luis Pinto, estuvo en un evento de la Liga Alajuelense de Costa Rica por su 98 aniversario y en el suelo 'tico' confesó que le gustaría regresar.

Pinto que dirigió al Alajuelense del 2001 al 2003 fue invitado por el conjunto 'rojinegro' para darle un reconocimiento por su trayectoria y por su paso por el club.



Pero en ese mismo suceso el colombiano fue entrevistado por el diario La Nación de Costa Rica y comentó lo que sentía en regresar.



"Lindo, feliz, encantado, con los amigos y el pueblo que me encuentro en la calle es bellísimo", empezó diciendo Pinto sobre estar en Costa Rica.



El periodista del diario 'tico' fue directo y le consultó si ¿deseaba regresar a Costa Rica? en la que contestó "Me encantaría, es un sueño. Yo quiero recordar una vaina que sacó la Liga cuando me fui con los muchachos, que coreaban Pinto por siempre y ahora lo digo yo, Costa Rica por siempre".



Jorge Luis Pinto también habló de lo que siente por el país centroamericano que dirigió en el Mundial de Brasil 2014: "Lo amo y lo siento, me encanta estar acá y quiero al pueblo costarricense", cerró.

Por su parte Jorge Luis Pinto comento en su twitter: "Gracias por el homenaje a @ldacr, desde ayer estamos en Costa Rica compartiendo con directivos, jugadores e hinchas de esta gran familia".