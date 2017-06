Rigoberto Rivas no se presentaría a la convocatoria de Honduras para Copa Oro

Según versiones de algunos familiares de Rigoberto Rivas, mediocampista del Inter de Milán, el espigado futbolista no se presentará la noche de este miércoles a la convocatoria girada por el técnico colombiano Jorge Luis Pinto.

Ver: Lista de convocados de Jorge Luis Pinto para la Copa Oro

Los jugadores están citados a concentración en Comayagua para comenzar el jueves la preparación de cara a la Copa Oro que comenzará a disputarse el 7 de Julio en Estados Unidos.

Rivas arribó al país el viernes anterior con procedencia de Italia, su vuelo aterrizó en el internacional aeropuerto Villeda Morales de San Pedro Sula y de inmediato abordó otra aeronave con destino a Roatán Islas de la Bahía, donde vacaciona con varios familiares.

"Riguito regresa a Italia entre viernes y domingo, nos comentó que no estaba seguro si se iba para la Selección", comentó uno de sus parientes cercanos que pidió el anonimato.

Rivas tampoco pudo asistir con la 'H' al Mundial Sub-20 disputado en Corea, esto porque el club no lo cedió.

LA FEDERACIÓN SE REFIERE AL TEMA

Sobre el tema el presidente de la Comisión Normalizadora de Fenafuth, Jorge Salomón explicó. "Tratamos de traerlo para la selección Sub-20 y no llegó, no podemos hacer mucho, creo que tiene que reportarse porque la convocatoria es formal. Hoy (miércoles) tiene que presentarse, no sé si habló con el gerente de la Selección, sólo sé que está escondido".

Y agregó. "El muchacho está escondido, es joven, pero debe entender que la Selección es importante para su carrera, me imagino que no sabe qué hacer con su contratista y el equipo Inter, creo que poco a poco va ir aprendiendo"

"No he hablado con él para ampliar el tema, la oportunidad para que lo viéramos está allí, pero si no se presenta sería lamentable, creo que él es el que más gana, es un muchacho joven para futuro. No sé que decisión tomaría el profesor Pinto", reiteró

El familiar de Rivas también dijo que aparentemente el futbolista estaría viajando a Italia y de allá se trasladaría Estados Unidos para sumarse a la disciplina de la Bicolor que se medirá en la Copa Oro contra Costa Rica, Guayana Francesa y Canadá.

"Eso no se puede hacer, esas cosas son habladas con el técnico, nadie puede hacer lo que quiera en la Selección, tienen que hacer las cosas correctas, él está perdiendo la oportunidad que muchos jugadores quieren, nosotros estamos igual que los medios en quererlo ver o entrevistarlo pero está escondido. Hay que tener paciencia porque es un muchacho joven", concluyó Salomón.