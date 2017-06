Alex López: "El objetivo es poder llegar a la final de Copa Oro"

El mediocampista Alexander López no pudo ocultar su felicidad de poder estar de nuevo en la Selección de Honduras y ahora se enfoca en ganarse un puesto de titular con miras a la Copa Oro.

El habilidoso jugador quiere demostrar que tiene las condiciones para ser el motor de la Bicolor.

"Vengo motivado, sabiendo que hoy comenzamos un trabajo que será importante para la Copa Oro y por eso tenemos que aprovechar cada entrenamiento. Tengo que trabajar fuerte para demostrarle a todas esas personas que me han estado pidiendo para la Selección de Honduras", dijo Alex López.

Además, el jugador del Olimpia no piensa en la eliminatoria y está enfocado en convencer a Jorge Luis Pinto para estar en la lista final de 23 jugadores.

"Primero voy paso a paso, gracias a Dios se me dio la oportunidad de poder estar en este microciclo y voy a darlo todo para que el técnico pueda tomarme en cuenta para las próximas convocatorias y demostrar que tengo condiciones".

El volante catracho se muestra muy agradecido con toda la afición que lo ha pedido para ser parte del proceso eliminatorio.

"Me siento feliz de poder estar en la Selección porque se da la oportunidad después de seis meses de hacer un buen torneo y ahora solo debo trabajar para demostrarle a toda esa gente que me pidió que no se equivocaron", aseguró López.

El objetivo principal para la Copa Oro es muy clara para el mediocampista Alexander López.

"La posibilidad está de poder quedar campeón como se hizo en la Copa Centroamericana, pero sabemos que es de un mejor nivel donde llegan selecciones que compiten en la eliminatoria y dan el máximo, pero el objetivo es poder llegar a la final", cerró.