Jerry Bengtson: "Sigo con mi pensar de no querer ir por ahora a la Selección"

El delantero hondureño Jerry Bengtson fue entrevistado por periodistas de Costa Rica sobre sus objetivos con la camisa del Saprissa y también habló un poco de la Selección de Honduras.



El artillero catracho no pudo ser de la partida en el juego amistoso del Saprissa ante el Municipal Liberia donde igualaron 1-1 y desde la gradería atendió a los medios de comunicación.



"Ya me encuentro con el Saprissa preparándome en lo que es la pretemporada y poniéndome a todo para cuando me toque jugar hacer de la mejor manera posible", dijo Jerry.

Bengtson no pudo disputar ayer el partido amistoso debido a que no cuenta con el permiso de trabajo. "No sé para cuándo, pero sé está trabajando con eso y espero que en esta semana esté listo todo, yo por los momentos me estoy preparando fuertemente y físicamente para cuando me toque jugar, estar bien".



El Saprissa espera que con la llegada de Jerry Bengtson puedan pelear por el título en Costa Rica. "Hay un buen grupo de experiencia y jóvenes de mucha calidad y estamos trabajando muy fuerte en lo físico, estos partidos amistosos sirven para ir soltando un poco las cargas para llegar bien al torneo", comentó.



Y agregó: "Llegar al Saprissa significa mucho porque es un equipo muy grande en Centroamérica, me siento contento de poder estar acá y espero lograr cosas importantes con Saprissa".

El delantero no dudó en prometer dejarlo todo en cada partido para hacer que el Saprissa pelee por los primeros lugares del campeonato.



"No tengo meta en goles, siempre donde llego trabajo fuerte, lo que prometo es mucha entrega en el terreno de juego y con todo el trabajo los goles van a venir", aseguró.



Sobre la Selección de Honduras también fue consultado el atacante y no dudó en mantener su postura de no llegar a la Bicolor al menos mientra siga Jorge Luis Pinto.

"Sigo con mi pensar de no querer ir por ahora a la Selección, quizás más adelante, pero por ahora no, solo estoy pensando en Saprissa en que las cosas salgan bien acá", indicó Jerry Bengtson.



El lateral izquierdo Emilio Izaguirre expresó que le gustaría que Bengtson regresará a la Bicolor. "Le agradezco a Emilio que piense en mí, pero por ahora no estoy pensando en regresar a la Selección por muchas cosas que han pasado y ahora me concentro en el Saprissa", cerró.