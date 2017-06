Henry Figueroa sobre el método de Pinto: "Aquí no hay quejas"

El defensa Henry Figueroa, uno de los habituales en los esquemas de Jorge Luis Pinto, se mostró entusiasmado con la posibilidad que tiene la Selección de competir en la Copa Oro. Afirma que esperan hacer un bonito torneo.

Sin embargo, en el tema toral de la competencia el defensa de Motagua defendió a capa y espada el método de trabajo de Jorge Luis Pinto, "nosotros vamos a a venir a cambiar su plan", sostiene Figueroa.

El "Rasta" manifestó sin tapujos en este proceso comandado por el colombiando están jugadores que quieren "salir adelante". También negó que haya extrema vigilancia del cuerpo técnico en el hotel de concentración.

¿Cómo están los ánimos?

Estamos bien. Preparándonos y esperar hacerlo de la mejor manera.

¿Qué ha dicho de la competencia Jorge Luis Pinto?

Creo que lo tomamos con más seriedad. Nada más tenemos que estar convencidos de lo que vamos allá. Tenemos una muy buena selección compuesta por jóvenes junto a jugadores e experiencia. Debemos estar más concentrados en lo táctico.

¿Qué tanto hay que mejorar?

Cómo dice él (Pinto) que en los últimos minutos nos pasa eso de desconcentranos en varias jugadas, pero esto es de trabajar. Esperamos hacer una bonita Copa Oro.

¿Qué conversan ustedes? Sabiendo que tienen una oportunidad de cambiar un poco la imagen de las eliminatorias.

Siempre hablamos. Se ha comentado que el profe trabaja mucho, pero él es de su método. Nosotros no vamos a venir a cambiar su plan. Todo que ha logrado lo ha hecho con su plan. Tenemos que meterle y no bajar los brazos.

¿Pero este método es más agotador comparado con el de otros técnicos?

Sí, el trabaja bastante. Todo técnico trabaja a su manera, de la forma que le da resultado. Nosotros tenemos que acoplarnos.

¿Y cómo lo toman ustedes?

Cada quien con su base de trabajo. Hay unos que tal vez no aguantan el ritmo de trabajo de él porque quizás en sus equipos no trabajaban así.

¿Usted cómo lo siente?

Es de cada quien. Yo me siento tranquilo.

¿Qué tanta es la diferencia entre Motagua y la Selección de Honduras?

Que aquí se trabaja intensamente. En el equipo una hora o un poco más y ya estás afuera. No es lo mismo en el equipo que en la Selección.

¿Tendrá algo que ver las cargas de trabajo con los lesionados?

La verdad que puede haber lesionados en algún trabajo o entrenamiento, pero es porque pasa algo.

¿Los que están en este grupo son los que no tienen quejas?

Es que pienso que aquí no hay quejas. Nadie lo hace. Si tal vez se dice es porque alguien ha estado hablando. Todos los que estamos aquí somos jugadores que queremos salir adelante, entonces ese no es un obstáculo para poner excusas. Si uno quiere salir adelante tiene que reventar lo que está enfrente. Es una bonita Copa Oro y esperamos que sea de lo mejor.

Influye en esto el orgullo personal para que no afecte todo esto.

Creo que es la base del éxito. Estar bien en todos los aspectos para rendir en el terreno de juego.

¿Qué tanto pasa pendiente de los jugadores Pinto en la concentración?

A mí nunca me han vigiado ni nada, entonces yo no sé nada de ese tema.

¿No es cierto que les quita los celulares?

No para nada. Nada de eso pasa. Es mentira.

¿Y lo que dijo "Muma" Bernádez?

No quiero armar un conflicto, de ese tema no sé nada la verdad.