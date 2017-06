¡LAMENTABLE! El volante Mario Martínez también se perderá la Copa Oro

Mario Martínez se convirtió en la segunda baja confirmada en la Selección de Honduras para la próxima Copa Oro que se va a disputar en Estados Unidos, por un desgarre en el aductor que lo obligará a estar de baja al menos dos semanas.

VER CALENDARIO DE JUEGOS DE LA COPA ORO 2017

El futbolista, que decidió poner punto y final a su aventura por el fútbol egipcio, dejó en claro que cuenta con varias ofertas en el extranjero aunque no ve con malos ojos volver al país, en donde él mismo sentencia que “mi prioridad es el Real España”.

"Mi sueño fue jugar en la Selección Nacional, se podrán decir muchas de la misma y sus jugadores, pero siempre disfruto de los compañeros y el grupo; si las cosas no se hacen perfectas es fútbol, y en el fútbol cualquier cosa puede pasar, no jugamos solos. Triste porque no voy a estar, pero yo sé que hay un buen grupo que puede hacer un buen torneo y aspirar al título en esta copa", expresó Martínez.

Lea más: Johnny Palacios, fuera de la Copa Oro por una lesión

Mario informa que: "Salí con molestias contra México, un desgarre en el aductor, todavía me faltan como dos semanas para recuperarme y llegamos a la conclusión con el profe (Jorge Luis Pinto) de que sería mejor estar en terapia, recuperarme bien porque después sería más complicado".

El volante hace terapias con el doctor de la bicolor Oscar Benítez.