Ricardo Canales y Sergio Peña sueñan con ir a la Copa Oro

Para Ricardo Canales y Sergio Peña, portero de Vida y volante de Real Sociedad que atendieron la conferencia de prensa de este martes en la Selección de Honduras, la Copa Oro 2017 que la Bicolor comenzará a disputar este 7 de julio en Estados Unidos representa un desafío bonito del que sueñan con ser parte.

Si bien Donis Escober y Luis "Buba" López le llevan ventaja en la pelea por un puesto, el "Gato" Canales deja en claro que "las posibilidades son todas, uno no puede trabajar con no tener esperanzas de jugar, siempre mantengo la expectativa y que el profe sepa que tiene una buena opción en el momento que necesite que yo juegue".

En cancerbero del Vida, quien entiende su realidad y la ha asimilado, para ello emplea una frase nada despreciable: "Con el tiempo uno va aprendiendo que el puesto es así, uno no puede meterse en camisa de once varas, sabiendo que en el puesto solo juega uno; le ha tocado a Donis, en su momento le va tocar a Luis y por consecuencia yo lucharé para que llegue mi momento también", apunta.

Por su parte Sergio Peña, volante invitado por Pinto y elegible en el primer listado que éste había enviado para el certamen de Concacaf, su presencia ahí "es a base de trabajo", por lo que "hemos ido ganando la confianza del profe, no queda de otra que respaldar su confianza y dar el máximo".

El espigado futbolista tocoeño, quien cuenta que el estratega cafetero "pide trabajo, esfuerzo y disciplina" en las prácticas, indica que su estancia en la Bicolor "sorprende", puesto que "uno es nuevo en el proceso, pero los trabajos ya los habíamos asimilado porque en Real Sociedad los técnicos que he tenido son exigentes y por ahí no me ha pesado mucho".

Pero Canales no se queda ahí, ya que aparte de ser parte de la fiesta futbolística del área quiere ganar: "La veo como una posibilidad que le presenta el fútbol a uno para ganar el torneo, Honduras no lo ha podido ganar, ha hecho buenos papeles; es un buen momento para lograrlo, se podrá decir que son selecciones A o B pero ahí van jugadores muy competentes".

AMBOS NO SE OLVIDAN DE SUS CLUBES

Uno de los aspectos que resaltó en la rueda de prensa previo al entrenamiento de la Selección Nacional en el Morazán fue el parecer ambos brindaron por la actualidad de sus equipos, que se preparan para iniciar el campeonato Apertura de la Liga Nacional.

Canales habló del Vida y lamentó la situación institucional del mismo: "La verdad es un tema que uno no puedo obviar, porque está dentro de la institución y duele que no se puedan organizar, un equipo de tradición, no solo en la ciudad si no en todo Honduras", criticó.

De paso recordó que "ya pasamos un susto el torneo anterior y no queremos volver a pasarlo"; también dijo que "todos los equipos se están armando y del Vida no se sabe nada, se nos adeuda y estamos a la espera de alguna noticia".

Sergio Peña, mientras tanto, valoró las salidas al extranjero de Rony Martínez (Baoding, China) y Jonathan Paz (Leones Negros, México), sobre quienes expresó que a Rony "felicitarlo, se lo merecía, no es por lo que ha venido haciendo o por la Selección, se lo merecía más antes".

En cuanto a Paz comentó que "es bonito que los compañeros que te acompañan en la media cancha salen al extranjero".

Finalizando valoró la llegada de Carlos Martínez al banquillo de su onceno, a lo que refirió palabras puntuales: "Es un técnico que tiene bastante experiencias, pero hubo cositas que pasaron y lo que queda es acuerparlo", esto en referencia a cosas "administrativas" que dificultaron su gestión en el pasado.

LO DICEN:

"No solo para mí, para todo un país sería un gran logro porque muchas selecciones no la han podido ganar, sería un logro importante para cada uno de nosotros".

Ricardo Canales

"El ambiente está de no solo ir a pasear, tanto la Federación, el país y la Selección quieren ir a ganar el torneo, esa expectativa está en cada jugador"

Sergio Peña