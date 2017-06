Diego Vázquez llega a Honduras y evita hablar de su renovación

Con mucho hermetismo y parco en sus declaraciones, el entrenador argentino Diego Vázquez arribó a Honduras para poder arreglar su nuevo contrato con Motagua, club del que actualmente está desvinculado al no tener una firma que ligue legamente al club.

La "Barbie" no quiso dar detalles ni de su posible renovación, tampoco de jugadores que podrían llegar y salir de la institución azul donde es bicampeón vigente.

¿Ya en el país para arreglar lo del contrato con el equipo?

Sí, vengo a hablar con los directivos, pero no hay problemas.

¿Se ha demorado tu renovación a pesar que se pensaba sería sencilla por el bicampeonato?

No, para nada, la verdad que terminó el torneo y me fui para mi país y ahora regreso, pero no ha habido ningún problema.

¿Se observaron jugadores en estas vacaciones para traer al país?

Sí, siempre estamos observando fútbol, pude ir a ver muchos partidos de la segunda y tercera división de Argentina, soy alguien de fútbol por eso paso mirando y hasta entrenamientos de Primera fui tratando de aprender.

¿Qué planes para esta temporada?

Todavía tengo que reunirme con los directivos, hablar y después miramos todos los detalles.

¿Hay algún pre acuerdo con los directivos para renovar?

No, cuando me fui hablamos y siempre estuve en contacto por teléfono, por algunos detalles, pero en ese sentido no hay ningún problema.

¿Qué detalles?

Detalles de lo que será este torneo.

¿Qué puedes compartir de todo eso?

No, hasta hablar con los directivos.

¿De renovar contrato que novedades en este torneo?

Bueno, primero lo primero, no hay que adelantarse, primero tengo que reunirme con los directivos, hay que ver cuáles son los objetivos que tenemos y después de ahí diseñaremos lo que viene.

¿El factor económico no será ningún problema para renovar?

Nunca ha sido en todo el tiempo que he estado en Motagua.

¿Motagua ha renovado a Wilmer Crisanto y Juan Pablo Montes, pero Irvin Reyna no qué planes tienes con él?

Primero tengo que hablar con los directivos.

¿Hay un plan de trabajo para lo que se viene?

Seguramente, pero primero tengo que hablar con los que mandan y ellos son los directivos.

¿Es tu voluntad seguir con Motagua?

Sí, seguro, siempre.

¿Qué posiciones has observado jugadores en Argentina?

Siempre observo jugadores en todas las posiciones y los tenemos en carpeta si no es para ahora es para más adelante.

¿Cuándo te reúnes con la directiva?

Seguramente en estos días.

¿Por qué tan hermético tras tu llegada y siendo bicampeón?

No estoy hermético, es la verdad, hasta que no hable con los directivos no puedo decir nada, no puedo inventar.

¿Te sientes inseguro de seguir en Motagua?

Es que no me estoy refiriendo a eso, me están preguntando por detalles de jugadores específicamente, por eso tengo que reunirme con los directivos y después lo vamos a saber y ustedes.

¿Qué mensaje a la afición porque el equipo no ha comenzado a trabajar y todos han comenzado?

Ya días no se trabaja, pero fuimos los últimos que terminamos.