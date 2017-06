David Fúnez se presenta a pretemporada del Vida porque "tiene contrato"

El ex técnico del Vida David Fúnez se presentó sorpresivamente este miércoles a los trabajos de pretemporada del cuadro rojo argumentando que "traigo unos jugadores de Trijillo FC para que los evaluen", sin embargo después confirmó que todavía tiene contrato por un año con la institución y por eso se presenta.

"La directiva me separó sin ninguna explicación, creo que merezco un poco de respeto. Hoy llego porque tengo contrato con el equipo y si no me pagan no firmaré el finiquito", amenazó.

Vida sacó el megáfono hace tres semanas apara anunciar la contratación del técnico Héctor Castellón, quien se presentaría a la pretemporada mañana viernes.

"Estaría dispuesto a trabajar con el profesor como asistente técnico si me lo proponen, soy de la casa, quiero a la institución y estoy dispuesto a darle una mano, no me sentiría desvalorizado por trabajar como asistente porque en la vida siempre se aprende", reiteró.