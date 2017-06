Jorge Luis Pinto: "Con Roger Espinoza nunca tuve problemas, tampoco hemos discutido"

El entrenador colombiano que dirige a la selección de Honduras, Jorge Luis Pinto, habló este miércoles por la noche en el programa Destino Futbol de ESPN donde se refirió a temas puntuales sobre la Copa Oro 2017, la actuación de México en la Confederaciones y cerró con el tema de su relación con Roger Espinoza.

¿Cómo está la Selección en cara a la Copa Oro?

Nos faltan tres jugadores que hemos negociado para que vengan en los próximos días como Maynor Figueroa, Anthony Lozano y Boniek García, los demás están acá.

¿Costa Rica, Honduras y Panamá pelearán por ganar esta Copa Oro?

En un sueño pelearlo, respetamos algunas ventajas México y Estados Unidos con el poder económico, pero igual estamos motivados para pelear los primeros lugares.

Bolillo Gómez lo ha calificado como un personaje nefasto para el fútbol...

No vale la pena. Yo tengo un nivel, una categoría, lo que tengo que decir lo he dicho. Que vergüenza siento...

¿Quedó alguna diferencia entre usted y el Bolillo?

Lo que tuve que decirle se lo dije en la cara, frente a frente y la reafirmo. No, no. Qué pena, yo no estoy pa' eso.

Él dijo cosas del árbitro que usted había dicho.

No me pregunte más por eso paisano. Cuando dije algunas cosas en Colombia nadie me creyó ¿tuve la razón o no? Listo, está dicho todo.

¿Cómo quedó el tema con Roger Espinoza?

Me encanta que me haga la pregunta. Con Roger nunca tuve problemas. No hemos discutido, he sido respetuoso de las decisiones que toma, que si se siente bien, si no está bien anímicamente. En esta última, igual. Que se hayan dado unos hechos posteriores... hay que llamarlo y preguntarle a él si hemos tenido diferencias. Nunca hemos tenido una discrepancia o discusión.

¿Ha visto a México en esta Copa Confederaciones?

Sí claro, también vi el de hoy un partido duro, exigente, motivante para el fútbol. México ha hecho cosas buenas, les ha faltado algo. Esos equipos que quieren jugar como plantea Juan Carlos Osorio me hacen recordar a Brasil que querían echar todo para adelante y no tenían el equilibrio necesario.

¿Cómo ve el partido de México ante Alemania que juega con equipo Sub-23, pero muy competitivo?

Extraordinario. Me siento orgullosísimo y escuche lo que voy a decir, me disculpa, Alemania está haciendo el esquema absolutamente igual al que hizo Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014 en el posesionamiento 5-4-1 con el desdoble, alternando posiciones, cada jugador hace dos o tres posiciones. Yo soy fanático de los alemanes, estudié allá y estoy agradecido con ese pueblo, ojalá tengan que éxito.