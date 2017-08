Wilmer Crisanto: "Sería estúpido decir que estoy afuera de la Selección por injusticias"

Dos meses después de haber dicho que "Es mejor estar en la casa que ir a frustrarse a la Selección", el lateral derecho del Motagua, Wilmer Crisanto, volvió hablar del tema y deja claro que considera que no es por esas declaraciones que no ha vuelto a integrar una convocatoria de la Bicolor, sino que es por su bajo nivel.

"Esa una tontera que sacan ahí. Yo soy uno de los que no miran redes, pero es una tontera la que sacaron que cinco o seis jugadores tenemos cerradas las puertas en la Selección, es una estupidez. Yo soy consciente que he regalado en otros motivos, pero la Selección es de todos y el que esté mejor es el que va estar ahí", asegura Wilmer Crisanto.

El jugador no niega haber brindado esas declaraciones y lo mantiene.

"Yo lo dije, pero eso ya pasó. Así que eso no significa que uno cierra las puertas. Esa fue una declaración para que todo mundo mejoremos. El día de mañana si me dicen a mí que tengo que bajar de peso y sería estúpido de mi parte poner oídos sordos, cuando yo sé que tengo que bajar de peso. Todo está en saber escuchar, aprender y asimilar lo que uno dice".

"Songó" asegura que no tiene ninguna diferencia con Jorge Luis Pinto y espera poder tener la oportunidad de hablar con él.

"Yo estoy más que tranquilo, cuando tenga la posibilidad de hablar con el profesor (Pinto), ya sea cuando haya un amistoso. Pero la relación con él está más que tranquila y el tiempo que estuve ahí lo di todo y así que estoy tranquilo en ese aspecto", comentó.

Y aseguró que: "Sería estúpido en venir y decir que estoy afuera por injusticias, yo estoy claro que he regalado y estoy aquí en mi equipo y debo mejorar para poder rendir y luego tener una oportunidad allá".

SOBRE EL PARTIDO ANTE HONDURAS PROGRESO

A pesar de no haber tenido participación este fin de semana ante el Marathón, los jugadores del Motagua consideran que no es fue todo negativo que se suspendiera la jornada.

"No todo es malo, hay que trabajar pensando en el Honduras Progreso. En principio se vio mal, pero luego cuando uno se sienta y piensa que no todo es malo", dijo Crisanto.

Y agregó: "No podría decir si nos afectó o no, ya que todavía no hemos jugado y si jugando se podrían dar cosas negativas positivas".

Sobre el próximo duelo de este fin de semana ante el Honduras. "Este Honduras Progreso viene de menos a más, todo mundo sabe lo que le pasó en su torneo internacional y las primeras jornadas no les fue bien, pero luego le fueron a ganar al Real Sociedad que a nosotros nos sacó un empate y hay que tener mucho cuidado, ya que siempre nos ha dificultado ir a jugar al Progreso".

Además dejó claro lo complicado que es jugar en el Humberto Micheletti. "Esa cancha es muy brava, también la ansiedad que ellos le meten al encuentro es muy bonito y uno suda enfrentando al Honduras Progreso, ya sea allá o acá, ya que son jugadores que las corren todas".

"Al principio una pensaba que eran jugadores de pura emoción por la gente, pero no, ellos tienen un grupo muy formado y saben a lo que juegan, pero los hemos superado. Ellos corren al cien y nosotros lo hemos hecho al doscientos y hemos sacado el resultado", finalizó.