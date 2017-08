¡Bengtson confirma que están analizando junto a Costly su regreso a la selección de Honduras!

Follow @GustavoRocaGOL

El delantero hondureño Jerry Bengtson, del Saprissa de Costa Rica, ha vuelto a la actividad en el fútbol tico después de una dura sanción que le pusieron en la mesa por fingir una falta penal.

La prensa tica dialogó con el artillero del equipo morado este lunes y el jugador tocó el tema de la selección de Honduras, donde sorprende al dejar claro que tanto él como Carlo Costly están analizando regresar a la selección.

"He estado hablando con algunos compañeros, con (Carlo) Costly, está viendo él la posibilidad de regresar y algunos otros compañeros, por ahí se va a ver si regreso o no, pero todavía no es oficial", dice de entrada el jugador cuando se le preguntó por la escuadra que dirige el colombiano Jorge Luis Pinto.

¿Si lo llama don Jorge, toma avión y se va a la selección?, le consultan: "Todavía no se sabe porque estoy hablando con algunos compañeros, con Costly... se puede, se puede, pero todavía no es oficial", reiteró.

A su vez, admite que "no he hablado con él", al momento que le preguntan si ha dialogado con Jorge Luis Pinto.

¿Y qué le dice Costly", le consultó la prensa costarricense. "No vamos a entrar mucho al tema, pero él está pensando regresar porque ha hablado con alguien de la Federación, en estos días se va a saber si regreso o no", dijo de forma tajante.

Sobre el problema que algunos jugadores tienen con Jorge Luis Pinto, el jugador del Saprissa no quiso polemizar y nada más dijo que: "Yo ya había comentado sobre ese tema, por ahora no quisiera tocarlo, tal vez más adelante, estoy pensando en el equipo (Saprissa)".

¿Le duele ver el estado de la selección de Honduras?, le preguntaron: "Claro, como hondureño y como está por ahora la selección no es donde debe estar. Los que estén ahí deben confiar en Dios que pueden estar en un Mundial más y que las cosas les puedan salir bien; vamos a esperar a ver qué es lo que pasa", terminó diciendo.