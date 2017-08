Carlos Discua: "Este grupo espera cambiar la historia en la eliminatoria"

Carlos "Chino" Discua busca devolverle la confianza a los seguidores hondureños que ven complicado el pase al Mundial de Rusia 2018. El volante zurdo advierte que Honduras va por un triunfo a Trinidad y Tobago.

"Empezamos el microciclo pensando que estos dos juegos son vitales no solo para nosotros sino para todo el país. Desde hoy nos ponemos en manos del Cuerpo Técnico. Vamos a entregarnos con todo".

VER TABLA DE POSICIONES DEL HEXAGONAL DE CONCACAF

Discua ratifica lo que dijo Pinto que se juegan la vida en los próximos dos encuentros eliminatorios.

"Sí eso está clarito. Nos jugamos el sueño de todos de estar en un nuevo Mundial y no queremos dar ventaja. En esos partidos hay que dar el extra por dos resultados positivos ante Trinidad y Estados Unidos".

Discua reconoce que el nivel de los rivales en Concacaf ha sido alto y que el cierre será de infarto.

"La eliminatoria no ha sido nada fácil y lo que se viene es más complicado. Hay que estar mentalmente fuerte de la cabeza para que los resultados ya se empiecen a dar".

A este grupo sumado con los legionarios le tocará sacar el barco a flote. "Sí esa responsabilidad está en nuestras espaldas y en la espalda de los que estén en el microciclo final".

¿Qué le pedís a Dios, Chino? "Todo el país quiere ir al Mundial y debemos pedirle a Dios mucha concentración en estos partidos. Pediremos que no caigan los goles en contra y que los que estamos arriba podamos anotar las que quede. Que de una vez por todas podamos sumar de a tres y que sigamos así. Confío que estaré en esa lista final".

A los críticos y a los que no creen en la Selección el Chino les dice que "no es fácil porque han visto los resultados. Honduras genera fútbol pero no las concreta. Para eso estamos para cambiar el rumbo de las cosas y se nos han puesto difíciles las cosas, pero este grupo espera cambiar la historia".