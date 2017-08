Eddie sobre el posible regreso de Bengtson: "Sería de mucho beneficio para todos"

Eddie Hernández está ilusionado con volver a jugar para la Selección de Honduras, cada pelota que le queda intenta meterla en el fondo de las redes.

"Es un sueño muy bonito estar en la Selección. Me siento bien de estar acá, somos privilegiados. El grupo me ha recibido bastante bien. En esta última etapa hay que prepararse de la mejor manera para los compromisos que se acercan en septiembre", dice el delantero.

El 'Cañonero del Aguán' señaló que los atacantes tienen que dar el máximo en los partidos y concentrar. "El profe ha detectado algunos errores y para eso estamos aquí para corregir las fallas. Cuando tengamos a los demás compañeros vamos a afinar y esperamos obtener los seis puntos".

Agregó: "Yo tengo que estar al cien por si me toca estar en la lista final. Deseo jugar pero el profe tiene la última palabra. Tenemos que marcar los goles".



Hernández no ha escuchado nada sobre el supuesto regreso de Jerry Bengtson o Carlo Costly a las filas de la Selección.

"No he visto nada de eso pero si ellos lo dicen es porque quieren estar aquí. Sabemos de la capacidad de Jerry y lo goleador que es Costly. Creo que sería de mucho beneficio para todos".

El jugador del Motagua se siente inspirado y se apunta a salir jugando contra los trinitarios. "Compromiso mío siempre habrá y si Pinto me da la confianza espero hacerlo bien. En estos partidos definimos la clasificación al Mundial. Estamos a un paso. Quiero anotar y si el profe lo requiere estoy para 90 minutos".