Pinto: "Es el mejor momento de Carlo Costly en los últimos dos años"  

Jorge Luis Pinto, técnico de Honduras, anunció la lista de convocados para la doble fecha eliminatoria de septiembre ante Trinidad y Tobago y Estados Unidos.

Entre las sorpresas en en la nómina destaca el regreso de Carlo Costly, el llamado de Oliver Morazán del Juticalpa y de Juan Ángel Delgado del Honduras Progreso.

Pinto explicó el llamado del "Cocherito" y se refiere a los partidos.

¿El momento que ha pasado Carlo Costly es el que ha evaluado para llamarlo?

Comparto su apreciación, de que para mí este es el mejor momento de Carlo en los últimos dos años, por la competencia que ha tenido con su equipo. Esperamos que esté presente con la Selección y pueda hacer un buen trabajo. No hay duda.

¿El llamado de Costly significa que vamos con todo contra Trinidad y Tobago?

Siempre hemos ido con todo y en eso debo defender a los jugadores. Mal o bien hemos jugado, pero hemos ido con todo.

¿Por qué cree que Trinidad escogió para este juego un estadio pequeño?

Eso es lo que he querido comprender, por qué una cancha y pueblo que está un poco distante de Puerto España. La única respuesta es que la sede de la Federación está en ese estadio.

¿El llamado de Costly es por sus dos goles anoche o ya días se tenía hablado?

El tiene sus condiciones, pero repito, el momento competitivo que vive con su equipo, por él y la reguladidad que ha tenido me parece que es por arriba en los últimos dos años.

Se nota una unidad y armonía en los jugadores, ¿se podrá conseguir eso dentro del campo?

La armonía en el grupo ha estado siempre, no sé que piensan de adentro hacia afuera. Como en todos los grupos humanos hay aspectos disciplinarios y molestias de jugadores. Estamos con plena armonía y ojalá que podamos consolidar el grupo en lo que queremos en estos dos partidos claves.

¿Qué habló con Carlo Costly? Esto para que luego no haya malos entendidos en la concentración

Lo que hablo con los jugadores es como lo que hablo con mi mujer, es privado. Qué tal yo contando a todo el mundo lo de mi mujer. Perdón, pero a mucho a jugador no le gusta que uno cuente lo que se habla con ello y uno de entrenador no puede hacerlo.

¿Se concentrará Donis Escober con el grupo?

Lo de Donis ya lo valoramos en la mañana, no es tan grave la lesión como se pensaba. Sufre una contractura muscular y puede estar en cinco o seis días en condiciones. Lo vamos a llevar, recuperar y lo estaremos evaluando. Si las condiciones están aptas para que viaje a Trinidad lo hará, sino se quedará y al venir se revisará su evolución. Pero lo que vi me parece que no es muy delicada.

¿Es cierto que Rony Martínez no podrá venir por asuntos familiares en China?

Tengo la obligación de convocar a los que considere convenientes, de allí para adelante no me pregunte nada más, ¿está claro?.

Costly dijo en cierto momento que no se adaptaba a la exigencia, ¿qué tipo de trato habrá ahora con él?

Eso se lo diré a él y al grupo, miraremos cosas internas. Yo como entrenador sé lo que debo hacer y él como jugador lo que debe hacer. Lo hemos traído por que es oportuno y es un integrante más.

¿Jerry Bengtson dijo que estaba hablando con la Federación para regresar, hay posibilidades que vuelva en la próxima convocatoria?

No tengo idea si ha hablado con la Federación, hubo una reunión muy con directores de medios en la que explicamos muchos pormenores de lo ocurrido.

¿Cómo ha planificado el juego ante Trinidad y Tobago y Estados Unidos, tomando en cuenta con que son carecterísticas diferentes?

Me encanta la pregunta, buenísima, esas son las que me gustan. Mantendremos la presión adelantada, porque es característica del equipo y mantendremos la búsqueda de la posesión que tuvimos en Copa Oro, hemos venido trabajando y progresando mucho en eso. Debemos tener cuidado con el contragolpe de Trinidad y contra Estados Unidos hay que arriesgar y buscar espacios. Tenemos que saber manejar eso, hemos trabajado en saber recudir los espacios y que no nos cojan mal parados.

¿Qué hará Pinto para que su táctica se refleje en el marcador en estos dos partidos?

Parte de lo que estamos haciendo, de tomar riesgos, de atacar y buscar el marco contrario, pero si no recuperamos pelota no podemos atacar. Tenemos que atacar y sabernos defender. Han pasado varios partidos que arriesgamos, como el de Costa Rica, México y en la Copa Oro.

Viendo la presión de Trinidad, ¿cómo visualiza ese juego?

La presión mental, física y táctica va a ser de parte y parte, ya hemos evaluado mucho a Trinidad, lo hemos visto, lo he evaluado, sabemos qué característica tiene. Veremos si el centro delantero Kenwyne Jones juega porque no lo ha venido haciendo, estamos valorando todos esos aspectos, que analizamos y de ahí determino el plan de entrenamiento de la semana.

¿Es este el mejor momento de los legionarios?

Yo digo que este es el mejor momento de todos los jugadores que juegan fuera y dentro del país, porque aquí el torneo les ha permitido a muchos jugar y competir, sobre todo las competencias internacionales que son de alguna manera muy exigentes. Y lo otro es que la mayoría de los legionarios que no jugaban están teniendo participación. Los hemos visto; a Emilio lo he visto, a Alfredo espero verlo mañana y los otros como Anthony vienen jugando. Los gringos, como los llamo yo, los miro bien, con algunas alternancias de Quioto, Elis y Boniek; Maynor es constante y eso nos beneficia.

¿Por qué Esdras Padilla y Juan Delgado?

Esdras ha venido trabajando con nosotros, se lesionó y no pudo mantenerse allí. Son jugadores que de alguna manera están en el camino de acercarse. Yo veo todos los partidos y considero que Juan Delgado es un gran jugador allá (Honduras de El Progreso). Por eso los hemos considerado. A Esdras lo considero un volante que tiene cosas importantes. Lo estamos llevando porque sabemos que viene de un lesión que todavía no ha encontrado el ritmo adecuado. Además tengo que estar pendiente de los volantes que tienen tarjeta amarilla, que son Alfredo y Claros, entonces yo tengo que ir vislumbrando los que puedo ir metiendo para esas posiciones si se ganan la otra tarjeta.

¿Cuatro puntos en estas dos salidas, cómo las miraría?

No puedo pensar en otra cosa que no sean los seis puntos, al menos por sueño y pensamiento. De ninguna otra manera puedo pensar. Si se la otro, miraríamos.

¿Acosta quiere quedarse con Tenerife para jugar el lunes, qué sabe de eso?

Yo no sé si ustedes saben más que yo con Bryan Acosta. Está todo claro, Tenerife quiere hacer prevalecer el reglamento de fecha FIFA y desgraciadamente les pasaron el partido para el lunes, entonces ¿qué hago yo? El reglamento FIFA nos cobija a nosotros, entonces tenemos que hacerlo valer. Bryan Acosta llega el lunes, muy dispuesto y con ganas de venir.

¿Qué espera de los hinchas en el juego ante Estados Unidos?

Lo que primero espero es que el estadio esté lleno porque necesitamos que nos apoyen y que sientan la camiseta, queremos sentir el calor de los jugadores e invito a todo el pueblo hondureño que nos acompañe en estos partidos. Sé que los momentos son duros, pero faltan muchos puntos y todos, excepto México, estamos allí arriba uno de otro.