Costly a la afición hondureña: "Si no se dan las cosas, que no digan por este viejito"

Carlo Costly, el delantero más referente que tiene el país en la Liga Nacional, se muestra muy optimista tras su convocatoria a la Selección Nacional y asegura que se puede soñar con el mundial de Rusia.

“Voy con toda la disposición, espero aportar mi granito de arena, pero si en todo caso, si no se dan las cosas, que no digan por este viejito. Yo voy hacerlo como he trabajado siempre y dar la pelea, ya que todavía se puede clasificar”, aseguró en el programa el Toque de Rely.

Además agregó: “Se puede clasificar, los números todavía están ahí. Ganar los cuatro partidos sin margen de error y prácticamente estás adentro, siempre y cuando los otros equipos no hagan lo mismo. Nosotros mentalizados en querer ganar, hacer las cosas bien y pues primero Dios estaremos adentro”.

Además explicó que habló con Pinto. “Lo he dicho anteriormente en otras entrevistas, lo que a mí no me gusta de Pinto, él trabaja bien, es estricto en esto y lo otro, pero son tres horas que para mi edad ya no estoy. Pero condicionamos, hablamos. Yo sé que tengo que adaptarme al sistema de él, pero también él tiene que adaptarse al mío, ya que yo no soy un chico de 20 años. Si yo fuera, me tiro de cabeza y todo, pero a estas alturas es más difícil”.

El “cocherito” espera que la afición los pueda apoyar en este juego de vuelta ante Estados Unidos. “Yo creo que esta vez la afición va apoyar más, ya que habían algunas dudas de cómo venía la Selección y el primer partido va ser clave en Trinidad. Ya una vez sacando ese resultado positivo, será importante cerrar en casa”.

El atacante ofrece dar todo para lograr ese boleto a Rusia 2018. “Entrega, la gente ya me conoce que lo hago al máximo, doy un 300 por ciento y trataré de hacer todo lo posible por ganar, hacer goles, ya que el delantero vive de goles y pues clasificación no les prometo nada porque esto es de conjunto y ganamos o perdemos ahí estamos todos” y agregó: “Vamos a entregarnos al máximo, vamos a tirarnos de cabeza, como sea para poder aspirar a algo”, concluyó.