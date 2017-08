La esposa de Costly y sus palabras que hicieron que el 'Cocherito' regresara a la selección

El atacante Carlo Costly, dio detalles de cómo se dio su convocatoria nuevamente a la selección de Honduras donde menciona sentirse contento de volver.



En entrevista con Luis Fajardo, hondureño que reside en Miami, Estados Unidos, el delantero del Olimpia habló en confianza y reveló más detalles.

Costly, entre risas comentó qué es lo que su esposa le decía a cada mañana. Eso influyó para que regresara a la selección nacional hondureña.

ENTREVISTA:

¿Ya era planeado tu regreso a la selección?

La verdad que sí, eso ya estaba platicado, ya teníamos todo avanzando con los federativos y con el cuerpo técnico de la selección, además mi familia, lógicamente.

VER: ASÍ MARCHA LA HEXAGONAL FINAL RUMBO A RUSIA 2018.

¿Qué tanto tuvo que ver la familia para que tomaras la decisión de volver?

Mi esposa todos los días me levantaba y me decía "bueno, vas a volver a la selección o qué", la verdad ella siempre está pendiente que me vaya bien, es una de las mas contentas que yo viniera a la selección.

¿Crees que eres la solución de esta selección?

Para eso estamos trabajando, nosotros tratamos de implementar toda la experiencia, vamos a tratar de hacer la diferencia, si bien es cierto la situación está muy apretada, pero aún hay chance de poder clasificar al mundial (Rusia 2018 ) o aún repechaje.

¿Qué siente Carlo Costly de estar de regreso en la selección?

Estoy tranquilo, para cualquier jugador es un orgullo vestir la camisa de la selección, hoy me volvió a tocar y espero representarla de la mejor manera.

Se manejó que para que volvieras a la selección tenías que estar en un 120% ¿Cómo llegas?

Estoy en un 200%, hicimos una muy buena pretemporada con Olimpia, además los partidos seguidos te van dando ese ritmo, me siento bien en este momento.

"Trato de dar lo mejor, ya sea en la selección o en el equipo que esté, siempre me entrego al máximo: la selección no se compara con ningún equipo, aquí estamos representando a muchas personas, trato de entregarme al máximo" , cerró diciendo un emocionado Costly.