Romell Quioto: "El ambiente en la Selección siempre ha estado bien"

El atacante del Houston Dynamo, Romell Quioto, llegó a Honduras para los juegos eliminatoria de la Selección Nacional ante Trinidad y Tobago y Estados Unidos.

Quioto tuvo un atraso en su llegada a Honduras por el Huracán Harvey que afecta a Houston, ciudad en la que vive, tuvo que viajar varias horas a Dallas y así poder llegar a suelo catracho.

"Gracias a Dios donde yo vivo todo está bien, vivo en el tercer piso de un edificio, todo está bien", comenzó diciendo Quioto sobre lo que está sufriendo Hosuton.

Y agregó "Confien en nosotros, vamos a hacer todo lo posible para tener buenos resultado ante Trinidad y Estados Unidos", aseguró el jugador del Houston Dynamo de la MLS sobre los próximos juegos de Honduras en la eliminatoria.

No podía dejar pasar el tema de Carlo Costly y su regreso a la selección de Honduras "Costly es un jugador con experiencia en eliminatoria". Además aseguró que su tuit no fue porque sabía de su decisión de regresar "No sabía, no había hablado con él, fue una sorpresa, contento porque el día siguiente lo anunciaron".



Además Quioto aseguró que con Costly no se mejorá el vestuario ya que siempre han estado bien. "Llegamos en un buen momento, es una tarea que nosotros tenemos que sacar. El ambiente en la selección siempre ha estado bien", cerró.