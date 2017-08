Emilio Izaguirre sobre Carlo Costly:"Es muy lindo que vuelva"

El defensor del Al Fayha de Arabia Saudita, Emilio Izaguirre se mostró emocionado en su llegada a Honduras.

Habló de su experiencia en el Medio Oriente y el retorno de Carlo Costly para vestirse con la camisa nacional.



"Motivados en nuestro país disfrutando . Esperamos sacar el día viernes sacar esos tres puntos", comenzó diciendo.



¿Qué tal la nueva experiencia?

"Lo importante es estar en ritmo, jugando ahora me olvido de eso y pienso en la Selección.



¿Cumple las expectativas de lo que querías?

Tuve muchas ofertas pero era el único que estaba pagando la cantidad que el Celtic requerían. El fútbol es así. Pero el entrenador es español, hay seis latinos y estamos agradecidos por esa oportunidad. Ahorita lo más primordial para mí es la Selección.



¿Qué tal Arabia como país?

Bonita experiencia, es un equipo nuevo, con 20 jugadores nuevos. Los árabes son muy buenas personas y buenos jugadores. Y hay un costarricense, un chileno, un colombiano, estamos tranquilos y solo trabajando duro para darle alegría al equipo.



¿Cómo tomaste la noticia de la llegada de Costly?

Como jugador uno quiere que estén los que han representado el país. He estado con Costly más de 10 años y es muy lindo que vuelva y ojalá que nos dé esa alegría de anotar los goles adelante.



¿Qué suma la H con Costly y Lozano?

Está clarito. Hemos estado en dos eliminatorias y ha clasificado a dos mundiales. No es lo mismo un joven que viene como la experiencia de Costly. Creo que a cualquier defensa le va a asustar la presencia, o quizás no lo va asustar, pero si lo va a poner a pensar.



¿Cómo han asimilado la convocatoria de Carlo?

Yo vengo agradecido con mi llamado y los otros 28 que habemos. Estamos motivados. El que esté tiene que romper como dijo Costly en el mensaje. Él no juega solo y somos equipo.



Hay más motivación ¿Cómo se sienten ustedes?

Yo feliz. Para mí sería fácil quedarme tranquilo cinco días de vacaciones, pero yo vengo como el primer día que me llamaron, olvidó lo del pasado. Quedan cuatro partidos para lograr 12 puntos.



¿Crece la ilusión de los seleccionados, todos pasan un buen momento?

Para mí fuese fácil quedarme cinco días de vacaciones y poner excusas de aquí o allá. Pero amo a mí Selección y vengo motivado sea cómo sea el partido.



¿No existen las excusas para usted?

No, para mí Honduras merece respeto y pongo siempre la bandera de Honduras en alto.



¿Esto es matar o morir?

Así es el fútbol, estoy motivado por este reto que tengo de 12 puntos y esperar en Dios.



¿Este momento de la Bicolor con cuánto tiempo se salva?

Con 10 puntos creo, esperemos en Dios que así sea. Primero hay que sacar los tres el viernes.



¿Ganando estos dos juegos cambia el panorama para la Selección?

Claro, toda selección sumando se motiva y tiene más opciones de clasificar al Mundial.



¿Cómo cree que será este primer partido?

Todos los juegos de la eliminatoria son complicados. Desde el principio al final y creo que este no será la excepción.



¿Qué lo más extraño que le ha tocado ver en Arabia?

No nada, todo tranquilo. Creo que ahí uno vive tranquilo si respeta las reglas de ellos.



¿No hay problema de convivencia?

No claro que no, ahí la persona es muy humilde y tranquila. Se llevan muy bien con todo mundo. Respetuosas. Es algo lindo, una experiencia nueva.



¿Del idioma ha agarrado algo?

Nada, pero tengo que aprender para comunicarme con ellos y esperando en Dios que todo salga bien.