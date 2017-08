Bryan Acosta: "Allá en Trinidad y Tobago se sabe si seguimos vivos"

El volante Bryan Acosta llegó este lunes al país para incorporarse a la Selección Nacional de Honduras. Es su primer convocatoria como jugador de Tenerife, de la segunda división de España.

Acosta, no estará disponible en el duelo ante Trinidad y Tobago por acumulación de amarillas, pero se muestra optimista que sus compañeros saldrán bien librados de la batalla:

Reconoce que no existe otro camino que la victoria: "Solo queda ganar. Es lo que nos mantiene con vida y esperamos que así sea. No nos podemos equivocar. En la situación que estamos no vale equivocarse. Esperamos sacar esos seis puntos".

Añade sobre el duelo en el Caribe: "Es importante este partido, creo que si perdemos ya no tenemos chance. Allá se sabe si seguimos vivos en esto o no".

Al preguntarle sobre las expectativas que lleva la Selección: "Muy bien. Hay buen grupo y buenos jugadores, hay jugadores que vienen a aportar su granito de arena y esperamos sacar los tres puntos".

Insiste que la cosecha contra trinitecos y estadounidenses debe ser: "Los seis puntos, tenemos que sacarlos. Esperamos que así sea. Nosotros sabemos los que nos estamos jugando".

SU NUEVA VIDA EN ESPAÑA

Acosta también habló de su nuevo presente como legionario: "La verdad que el club y la gente es muy amable. Me han recibido bien y yo estoy trabajando de la mejor manera para ganarme un puesto".

El exaurinegro contó que ha cosechado un poco del paso que han tenido otros catrachos en la isla: " han dejado buena referencia. Yo he ido a querer agrandar más esa referencia y espero seguir haciéndolo de la mejor manera".

Las primeras actuaciones del "Tambito" en España le han dejado algunos elogios: "Para eso he trabajado y lo seguiré haciendo para tener mejores comentarios y ganarme el cariño de la gente".

Acosta ha iniciado una pelea por entrar en el once inicial del Tenerife: "Es una competencia sana, tengo muy buenos compañeros en la posición y voy a trabajar para ganarme ese puesto".

Confesó que el entrenador José Luis Martí le ha pedido todo el empeño: "Mi técnico me ha dicho que me entregué al máximo siempre y esperar que me dé la oportunidad para poder responderle", finalizó.