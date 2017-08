Rony Martínez sobre ausencia en la H: "Nunca voy a decir no a la Selección"

Rony Martínez rompió el silencio y dejó en claro que "problemas familiares" fueron la verdadera razón que evitaron que pudiera atender la convocatoria de la Selección de Honduras para la doble cartelera eliminatoria contra Trinidad y Tobago y Estados Unidos. El arite del Baoding Yitong de la segunda división de China siente "dolor" por no poder venir.

"Fueron cuestiones personales, problemas que tuve con mi familia, tenía que quedarme a hacer unos documentos de ellos y no pude viajar para incorporarme a la Selección", comienza diciendo un apesarado Ronygol.

El ariete exReal Sociedad, además, indicó que con el seleccionador de la H, el colombiano Jorge Luis Pinto, "hablé anteriormente, hace unas dos semanas, le expliqué, al final no se pudo hacer nada, no pude viajar y me quedé por esa razón".

Con dolor en el alma no podré estar allá, pero de acá estaré muy pendiente apoyando a la Selección." Rony Martínez

Rony dice que intentó solucionarlo hasta el final pero no logró hacerlo: "Tenía que estar el 28 (de agosto) en Honduras", pero "llegar a la convocatoria se me hizo difícil"; a su vez reitera que a Pinto Afanador "le dije por escrito en una nota que se me hacía duro viajar. Yo le hice saber al profe, espero que lo haya tomado tranquilo, sin ningún malentendido; pueden decir (los aficionados) que no quiero ir, pero es imposible", expresó.

A quienes dicen que fue el Baoding el que no le dio las facilidades para venir el atacante les manda un mensaje: "La situación no fue del club, no tiene nada que ver, ni sabe; yo se lo hice saber a Gerardo (Ramos), le expliqué la situación por escrito, tenía que moverme con mi familia para otra ciudad. Yo podía salir, pero tenía que dejar a la familia en casa, con mucho dolor en el alma por no poder estar en la Selección, espero que me entiendan".

Su buen momento lamenta no trasladarlo a la Bicolor: "Gracias a Dios se me están dando las cosas, estoy haciendo goles; estar en la Selección es lo mejor, para mí significa mucho, nunca voy a decir no a la Selección, siempre voy a estar, estando en la posición de que el club me diga que no puedo ir no me importaría y voy".

El futbolista del Bajo Aguán hondureño garantiza que "hablo con toda la verdad del por qué no fui, no soy persona que voy a tirar la piedra y esconder la mano, hablo de frente siempre y por eso estoy aclarando las cosas, con mucho pesar de no estar allá pero acá estaré deseándole lo mejor a mis compañeros y al país, yo sé que vamos a lograr el objetivo que queremos que es ir al Mundial", lanzó.

Con el profe (Pinto) cerca de esta fecha no tuve comunicación, todo lo hice a través de Gerardo (Ramos)." Rony Martínez





Pide disculpas al país

Pese a no causarle daño a nadie por su justificada decisión, Rony Martínez quiso "pedirles disculpas por no poder estar allá y yo sé que los jugadores que el profe tiene son muy buenos y van a hacer las cosas de lo mejor, vamos a sacar los resultados que queremos y vamos a ir al Mundial".

Venir al segundo de los encuentros no era factible, cuenta Martínez, puesto que "para poder viajar al partido de Estados Unidos, que es el 5 (de septiembre), es difícil, dos días para llegar y no se puede, yo respeto mucho eso, pero hay otros jugadores que lo están haciendo muy bien y hay que aprovechar la oportunidad que nos dan en la Selección", cerró.