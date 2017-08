Niegan a Honduras entrenar en el estadio Hasely Crawford en Trinidad

La selección de Honduras ha tenido varios inconvenientes durante su visita a Trinidad y Tobago. Inicialmente el entrenador Jorge Luis Pinto tenía planificado realizar su primer entrenamiento el martes, pero un retraso en el vuelo en Honduras impidió llegar a tiempo.

Aún así el marea a su arribo a suelo caribeño el DT intentó salvar el día realizando una práctica, pero finalmente desistió y brindó deacanso tras cuatro horas de vuelo más otras cuatro de espera en aeropuertos de Honduras.

El otro inconveniente en Trinidad ha sido que las autoridades del estadio Hasely Crawford decidieron no prestar su principal instalación y brindaron una cancha de entrenamiento contiguo al coloso.

La Selección de Honduras en su entreno de este miércoles. Foto Delmer Martínez-Enviado

Este miércoles por la mañana nuevamente la Federación de Honduras intentó conseguir practicar en el estadio, pero nuevamente se negaron.

Es por eso que la Bicolor ha practicado al aire libre y no como Pinto deseaba ya que no quería espías, sin embargo no ha salido como planeaba.

Honduras enfrentará este viernes a Trinidad y Tobago a las 6 de la tarde hora catraha en el estadio Ato Boldo de la ciudad de Couva