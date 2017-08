Alex López: "Estoy aquí desde los 17 años, he ganado dos Copa Uncaf y he jugado dos Copa Oro"

Pasa un gran momento en el Olimpia y eso lo ha llevado a ser convocado por la selección de Honduras, sin embargo tiene muchos críticos que le reprochan que su nivel en la Bicolor no está a altura de lo que muestra en la Liga Nacional.

A estos cuestionamientos, Alex López considera que en sus convocatorias anteriores su rendimiento no estuvo a lo altura por no adaptarse al sistema y espera en estos días tratar de convencer al entrenador Jorge Luis Pinto para ganarse un lugar para el partido del viernes ante Trinidad y Tobago.

Ver: HORA Y TV DEL JUEGO TRINIDAD VS HONDURAS

“Yo estoy tranquilo, en mi equipo juego con un estilo de juego y aquí es un sistema diferente con línea de cinco, eso me complicaba mucho antes, pero en este momento ya tengo la tercera convocatoria con el profe Pinto y espero sea diferente”, afirmó.

Siempre sobre el mismo tema agregó: “La gente puede decir eso (que es jugador de equipo), pero yo estoy desde los 17 años en la selección y he ganado dos campeonatos Uncaf, he jugado dos Copa Oro y la gente no puede decir eso de mí”, afirma López quien espera de una vez por todas consolidarse.

El mediocampista olimpista tiene la difícil tarea de ganarse un lugar por el sector derecho donde compite con Boniek García, un hombre de mayor experiencia que él.