Romell Quioto: “Estamos motivados y confiados que vamos a ganar”

Romell Quioto tiene plena confianza que Honduras se va Couva ganándole a Trinidad y Tobago en esta fecha que puede enderezar el rumbo de la Bicolor en la eliminatoria, la confianza es total y espera poder aportar con goles o asistencias.

“Estamos bien, motivados, será un partido muy complicado para nosotros, pero confiamos en que vamos a ganar. No sentimos nervios, este es un grupo unido y de mucha experiencia y juventud, el partido se puede sacar”, expresa el atacante del Dynamo.

Quioto ve con dificultad el terreno de juego ya que le restará velocidad a la ofensiva de Honduras que tiene esta característica: “El terreno está un poco alto, pero no tiene que ser obstáculo para sacar los tres puntos que tanto necesitamos”.

Trinidad envió espías a vigilar el entrenamiento de Honduras, no considera algo limpio, pero no cree que les afecte: “Ellos quieren sacar ventaja, ver qué consiguen y esa es su estrategia, pero no nos importa, entrenamos en cancha abierta y no había manera de tener otra, pero mañana es de vida o muerte, ojalá ganemos”, cerró tras su escueta declaración.