20 horas de viaje por una corazonada de la Selección de Honduras

Francisco y Susana Alguera viajaron cerca de 20 horas para poder ver a la selección de Honduras este jueves, ellos han sido los primeros catrachos en arribar a tierras caribeñas para este duelo contra Trinidad y Tobago a las 6 de la tarde.

Si aventura comenzó desde muy temprano cuando desde Georgetown, Kentucky, Estados Unidos, iniciaron su viaje en autmóvil para trasladarse hasta Atlanta, el recorrido duró seis horas para poder tomar el vuelo que los llevaría con rumbo a Miami y posteriormente otro largo viaje que los trajo casi a la media noche a Puerto España, capital de Trinidad.

ASÍ MARCHA HONDURAS EN LA TABLA DE POSICIONES DE CONCACAF.

"He venido acá porque creo en esta selección, he sentido una corazonada que me hizo llegar aquí, confío que vamos a ganar 2-0 y que contra Estados Unidos en San Pedro Sula, terminaremos con 11 puntos", dice don Francisco que porta una vieja camisa de la Selección junto a su esposa.

Ambos son originarios de San Pedro Sula, pero tienen casi 30 años de vivir en Estados Unidos donde tienen tres hijos que están contentos que ambos hayan realizado el viaje que no solamente abarca este encuentro, también contra el equipo de las barras y las estrellas.

TE PUEDE INTERESAR: JORNADA COMPLETA DE ELIMINATORIA DE CONCACAF.

En su Kentucky ellos tienen un negocio de donas donde se ganan la vida, pero asegura que este viaje no ha sido barato para ellos: "Esta corazonada que siento me ha hecho gastar en este viaje alrededor de 7 mil dólares, no es barato venir hasta acá", revela.

PINTO LO HIZO VOLVER

Aunque en la eliminatoria pasada viajó también al caribe para ver a Honduras frente a Jamaica, don Francisco cuenta que él en el 2001 cayó hasta en depresión debido a la eliminación de la Bicolor en el estadio Olímpico frente a Trinidad, pero esta vez el entrenador Jorge Luis Pinto lo ha hecho cambiar.

"Este es un señor ganador, donde quiera que fue triunfó, él me ha hecho volver porque creo en su trabajo, a veces tenemos muchos jugadores que no les gusta la disciplina y tal vez en Costa Rica tenía mejor equipo, pero considero que nos puede llevar al Mundial", dijo.