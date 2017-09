Si Honduras vence a EUA cerraría en zona de clasificación directa a Rusia

Cuando se pensó que todo estaba acabado, Honduras regresa de las cenizas luego de vencer a Trinidad y Tobago y ahora dependerá de si misma para volver a las posiciones de clasificación directa al Mundial de Rusia 2018.

La Bicolor tiene que hacerse sentir en casa, necesita vencer a Estados Unidos cerrar la jornada ocho de septiembre como tercero de la clasificación y buscando ir a rematar la clasificación en octubre contra Costa Rica que el martes podría sellar su boleto a las tierras del vodka.

Ver: TABLA DE POSICIONES DEL HEXAGONAL CONCACAF

Los mexicanos han clasificado al Mundial tras vencer 1-0 a Panamá que lo mandan a la penúltima posición de la eliminatoria. Ahora tienen que morirse contra Trinidad y eso es ventaja para los nuestros.

Uno de los obstáculos que tendrá Honduras en este camino, es que en el caso de empatar en puntos con cualquier rival, la carga de goles negativos que tiene (por ahora son -6) son las que le pueden jugar en contra.

JORNADA DEL MARTES 5 DE SEPTIEMBRE

Honduras vs Estados Unidos (San Pedro Sula 3:30 pm)

Costa Rica vs México (San José 8:00 pm)

Panamá vs Trinidad y Tobago (Ciudad de Panamá (8:00 pm)